Флагман получит четыре камеры, включая перископ на 200 Мп.

Лу Вейбинг, президент Xiaomi, поделился полными характеристиками задней камеры флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra в преддверие его запуска на следующей неделе.

Устройство получит квадрокамеру, в которую войдут:

50-мегапиксельный основной датчик (1/0,98 дюйма, 23 мм, f/1,63)

50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (14 мм, f/2.2)

50-мегапиксельная телефотокамера (70 мм, f/1.8) с 10-см телеобъективом для макросъемки

200-мегапиксельная перископическая телефотокамера (1/1,4 дюйма, 100 мм, f/2,6). Поддерживает внутрисенсорный зум (ISZ) с выходом без потерь на 200 мм и 400 мм, предлагая несколько фокусных расстояний, включая 0,6x, 1x, 2x, 3x, 4,3x, 8,7x и 17,3x.

Сообщается, что Xiaomi 15 Ultra призван преодолеть ограничения ночной фотографии с помощью "ультрачистой оптической системы" и установить новый стандарт в мобильной съемке. Интересно, что в этом поколении не будет переменной диафрагмы.

Видео дня

В плане железа, Xiaomi 15 Ultra оснастят 6,73-дюймовым дисплеем OLED 2K, чипсетом Snapdragon 8 Elite, аккумулятором емкостью 6000 мАч и корпусом с защитой IP69. Устройство бросит вызов другим топовым камерофонам, в числе которых Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Зарубежные эксперты называли Xioami 14 Ultra самым совершенным камерофоном 2024 года.

Xiaomi 15 Ultra, как ожидается, будет представлен 26 февраля в Китае, а его глобальный запуск запланирован на начало марта. Примерно в это же время дебютирует глобальная версия Xiaomi 15.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

УНИАН писал, что в смартфонах Xiaomi нашли новую секретную функцию: она "прокачает" вашу батарею и поможет устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

Вас также могут заинтересовать новости: