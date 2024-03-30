Свежий апдейт порадует, в том числе пользователей компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen.

На днях компания Microsoft выпустила обновление KB5035942 для ОС Windows 11. Оно не только включает новые функции Moment 5, но и исправляет довольно серьезную ошибку с замедлением ПК с процессорами AMD Ryzen.

Как пишет Windows Latest, некоторое время назад владельцы ПК и ноутбуков на базе процессоров AMD стали жаловаться на снижение производительности. Девайс тупил, глючил и зависал в простейших задачах. Вдобавок, некоторые даже ловили BSOD, известный в народе как "синий экран смерти".

Если вы столкнулись с такими проблемами, то установите апдейт как можно скорее. На текущий момент он носит статус необязательного, поэтому многие пострадавшие могли даже не заметить его выход.

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Чтобы загрузить KB5035942, пользователям Windows 11 рекомендуется открыть "Центр обновлений Windows" и проверить наличие свежих апдейтов.

Помимо исправлений багов, Windows 11 Moment 5 приносит довольно много нововведений. Среди них: улучшения Copilot, новые возможности голосового управления системой, обновленная опция Nearby Share, возможность транслировать содержимое экрана смартфона на ПК и многое другое.

Последние слухи о скором релизе Windows 12 оказались ложными: Microsoft официально подтвердила, что не планирует выпускать новую операционку в 2024 году. Вместо нее корпорация выпустит обновление Windows 11 под номером 24H2, которое станет самым крупным в истории ОС.

Помимо ИИ-функций, апдейт принесет технологию апскейлинга Super Resolution (масштабирует изображение в видео и играх с минимальными потерями), улучшенный режим экономии заряда, а также переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач. Но чтобы ими воспользоваться, придется иметь 16 ГБ оперативной памяти.

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