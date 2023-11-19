Примечательно, что ранее компания говорила, что "десятка" больше не будет получать функциональных обновлений.

В конце октября этого года Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 с "умным" помощником, работающий на тех же нейросетевых технологиях, что и ChatGPT. Вскоре он станет доступен и на Windows 10, хоть ранее Microsoft говорила, что "десятка" больше не будет получать функциональных обновлений.

Сначала Copilot появится у участников Windows Insider. После этапа тестирования, который обычно занимает пару недель, будет выпущена релизная сборка Windows 10 для всех пользователей, сообщает портал Windows Latest.

Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками системы в формате запросов в чате по типу ChatGPT. В какой-то степени Copilot заменяет "Кортану".

Сообщается, что Copilot в "десятке" функционально будет похож на версию для Windows 11, но некоторые фичи все же останутся эксклюзивом новой ОС.

По всей видимости, в Microsoft понимают, что львиная доля пользователей по тем или иным причинам решили не переходить на новую ОС и остаются на старой, поэтому компания не спешит списывать их со счетов, поскольку они представляют определенную ценность.

Насколько Windows 11 непопулярна на фоне Windows 10

Цифры показывают, что спустя два года со своего релиза Windows 11 так и не удалось стать новым стандартом для ПК-индустрии: ее доля составляет 26% пользователей. Наиболее распространена Windows 10 – ее используют на более чем 69% компьютеров.

Говоря о популярности Windows 11 среди украинских пользователей, то здесь ситуация для 11-ки еще плачевней. В настоящий момент она установлена только на 13,77% компьютерах, причем на Windows 7, вышедшую почти 15 лет назад, приходится доля в 7,2%.

А уже следующей осенью намечен выход Windows 12. Есть информация, что помимо обычной версии, будет выпущена "лайт"-версия, предназначенная для компьютеров со слабым железом. А упор в новой ОС будет сделан на ИИ и облачных технологиях.

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