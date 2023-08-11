Теперь у операционной системы есть Windows Copilot и чат-бот Bing.

Microsoft официально прекратила поддержку виртуального ассистента Cortana в качестве приложения для ОС Windows. Позже, осенью, поддержка помощника также прекратится в других сервисах компании вроде Microsoft Teams Room и Teams Mobile.

Компания уже давно планировала отказаться от Cortana. Теперь при попытке запустить программу появляется сообщение о прекращении работы и ссылка на официальное заявление компании.

Приложение интегрировали в операционную систему в 2015 году, позволяя устанавливать напоминания, открывать приложения и задавать вопросы с помощью голосовых команд. Однако уже через пару лет Microsoft признала, что Cortana уступила конкурентам вроде Alexa и Google Assistant.

В качестве замены Microsoft предлагает:

функцию "Голосовой доступ" в Windows 11, которая позволяет управлять операционной системой с помощью голоса;

Bing Chat – сервис поисковика Bing на базе языковой модели GPT-4, который сразу выдает ответы на естественном языке;

Microsoft 365 Copilot – ИИ-помощник, который работает за вас в Word, Excel и других приложениях Office;

Windows Copilot – ИИ-функция для управления Windows в формате запросов в чате.

Напомним, ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows для клиентов в России. Это означает отсутствие важных обновлений для обеспечения безопасности информации.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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