Разработчики обновили "Проводник", добавили поддержку RAR-архивов и внедрили технологии искусственного интеллекта.

Microsoft анонсировала крупный апдейт Windows 11 Moment 4 еще в сентябре, однако распространялся апдейт довольно медленно. И вот долгому ожиданию подошел конец. Сообщается, что Moment 4 доступна для всех пользователей актуальной Windows.

Главным нововведением стала поддержка ИИ-помощника Copilot. Новая кнопка появится на панели задач – откуда можно управлять настройками ПК в формате запросов в чате.

Среди других обновлений – поддержка RAR (TAR, 7z и других архивов) на уровне системы. Таким образом, сторонний софт для распаковки или сжатия файлов больше не нужен. Пока у пользователей будет возможность только открывать архивы, возможность создавать их добавят позже.

Кроме того, апдейт добавил функции на базе ИИ в привычные приложения Paint, "Ножницы" и "Фотографии". К примеру, ИИ в "Ножницах" позволяет распознавать текст с изображения, который можно скопировать и вставить, например, в текстовый документ или таблицу. А в Paint теперь можно создавать картинки по текстовому описанию.

"Проводник" тоже обновился: современный интерфейс и несколько функциональных изменений с интеграцией "облака" и улучшенной работой с вкладками. А для геймеров Microsoft добавила нативное управление RGB-подсветкой.

Как известно, все грядущие нововведения "винды" актуальны только для Windows 11. В Microsoft подтвердили, что Windows 10 больше не будет получать контентных апдейтов – только исправления ошибок и патчи безопасности.

В октябре Windows 11 исполнилось два года, однако за это время "одинадцатке" так и не удалось стать новым стандартом для ПК-индустрии. Цифры показывают, что Windows 11 установлена только на 23% компьютерах, Windows 10 – на более чем 71% компьютеров.

А меж тем уже в 2024 году состоится выход Windows 12. Известно, что помимо обычной версии, будет выпущена и Lite-версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". А упор в новой ОС будет сделан на ИИ и облачных технологиях.

Вас также могут заинтересовать новости: