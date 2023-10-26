Уже известно, что следующая ОС от Microsoft будет активно интегрироваться с ИИ и облачными технологиями.

Microsoft в будущих версиях Windows планирует заменить легендарную кнопку "Пуск", которая впервые появилась еще 30 лет назад, на виртуального помощника Copilot. Он будет работать на базе искусственного интеллекта и должен "переосмыслить то, как мы пользуемся Windows".

Об этом пишет PC World со ссылкой на гендиректора компании Сатью Наделлу. Он не назвал конкретных модификаций ОС, однако намекнул, что легендарного меню может не оказаться уже в Windows 12.

Windows Copilot разрабатывается Microsoft совместно с создателями ChatGPT и должен стать более продвинутой заменой Cortana, которую ранее в этом году отправили "на пенсию". Пользователь сможет "обратиться" к нему в формате запросов в чате, чтобы получить доступ к определенным функциям или настройкам ПК.

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Издание пишет, что взаимодействие с Windows Copilot будет происходить по аналогии с популярными чат-ботами, когда пользователь вводит/озвучивает запрос или выбирает одно из предложенных действий. ИИ-ассистент будет работать как в самой системе, так и в различных приложениях.

Copilot уже представлен в предварительных сборках Windows 11, но пока слабо интегрирован в систему. По имеющимся данным, следующая версия Windows будет активно интегрироваться с ИИ и облачными технологиями.

Windows 12 – что уже известно

Ожидается, что помимо обычной версии Windows 12 будет выпущена и lite-версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". Она станет своеобразным ответом Chrome OS и запустится у всех.

Также есть данные, что в плане дизайна новая "винда" будет больше похожа на MacOS. Точная дата выпуска Windows 12 остается неизвестной, но уже подтверждено, что она выйдет в 2024 году.

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