11-ка никак не может добиться "народной" любви, даже несмотря на то, что Windows 10 осталась без новых функций.

Аналитическое агентство StatCounter опубликовало отчет о доле разных версий Windows. Он показывает, что спустя два года со своего релиза Windows 11 так и не удалось стать новым стандартом для ПК-индустрии.

На сегодня Windows 11 является 2-й по популярности операционной системой от Microsoft с долей 26.14% юзеров. Наиболее распространена Windows 10 – ее используют на более чем 69% компьютеров.

Пользователи не спешат обновлять свои устройства до Windows 11, даже несмотря на новость о том, что "десятка" больше не будет получать функциональных обновлений – только исправления ошибок и патчи безопасности. Впрочем, полностью поддержка системы закончится только в 2025 году.

Видео дня

Говоря о популярности Windows 11 среди украинских пользователей, то здесь ситуация для 11-ки еще плачевней. В настоящий момент она установлена только на 13,77% компьютерах, причем на Windows 7, вышедшую почти 15 лет назад, приходится доля в 7,2%.

Традиционно, Windows 11 пользуется большей популярностью среди геймеров из-за своих "игровых" функций. Статистика Steam по железу показывает, что разница между Windows 10 и 11 составляет всего 20 процентов – 58% против 38%.

Напомним, в конце октября вышло самое крупное обновление Windows 11 за всю историю ОС. Разработчики обновили "Проводник", добавили поддержку RAR-архивов и внедрили технологии искусственного интеллекта.

А уже осенью 2024-го состоится выход Windows 12. Уже известно, что помимо обычной версии, будет выпущена "облегченная" версия, предназначенная для компьютеров со слабым "железом". А упор в новой ОС будет сделан на ИИ и облачных технологиях.

Вас также могут заинтересовать новости: