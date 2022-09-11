В комментариях пользователи пришли к консенсусу, что новинка не смогла ничем удивить в этом плане.

Компания Huawei, чтобы подогреть интерес пользователей к своей грядущей флагманской серии Mate 50, опубликовала серию снимков Луны, сделанных с помощью камеры "прошки".

В комментариях к публикации многие пользователи тоже начали публиковать свои снимки Луны, которые были сделаны на прошлые поколения камерофонов от Huawei. В итоге, пользователи пришли к консенсусу, что новинка не смогла ничем удивить в этом плане.

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Возможности обработки изображений всегда были отличительной чертой флагманских камерофонов Huawei. За годы выпуска фотофлагманов компания накопила собственные технологии по обработке изображений и после прекращения сотрудничества с Leica запустила собственный бренд изображений XMAGE. Mate 50 Pro стала первой серией, в которой используется эта технология.

Вместе с тем Pro-модель оснащена 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения – она способна сама выбирать нужный размер апертуры в зависимости от условий. Камере помогает 10-канальный мультиспектральный датчик и лазерный автофокус.

Также стоит отметить, что Huawei Mate 50 – первый флагман с поддержкой спутниковой связи. Функция позволит общаться в местах, где нет сотовой связи. Впрочем, был он таковым ровно день, поскольку на следующий день после анонса Apple представила линейку iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением.

Продажи серии Mate 50 в Китае стартуют 21 сентября, позже – в других странах. Цены на Pro-модель начинаются с $980 (около 36 000 грн).

Напомним, ранее Huawei представила на рынке свой новый гаджет Huawei Tag. Как внешне, так и по набору функций – это аналог метки Apple AirTag, но просят за нее втрое дешевле.

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