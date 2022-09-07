Звездой вечера стали "прошки" iPhone 14, которые впервые с 2017 кардинально обновили свой дизайн.

7 сентября компания Apple провела первую в 2022 году осеннюю презентацию Apple Event под слоганом "Far Out". Практически все слухи, сливы и утечки касательно новых устройств подтвердились. Впрочем, сюрпризам тоже нашлось место.

Если вам некогда было следить за всем происходящим, мы сейчас перескажем вам главное, по порядку.

Новая линейка умных часов

Первым анонсом сентябрьской презентации Apple были Apple Watch Series 8. Умные часы сохранили дизайн и интерфейс Series 7, но получили новые функции.

Первое нововведение – два температурных сенсора. По словам Apple, эта модель демонстрирует еще большую приверженность компании женскому здоровью. Теперь умные часы могут определять изменение температуры тела с точностью 0,1°, а также выдавать ретроспективные оценки овуляции.

Часы также научились определять, что владелец попал в серьезную автомобильную аварию – функция называется Crash Detection. Для этого используются улучшенный гироскоп и новый акселерометр, а также микрофон и GPS. При этом функция обнаружения столкновений будет работать только во время вождения. Это поможет сохранить 18-часовое время автономной работы часов.

Кроме этого, есть режим Low Power Mode, который, как говорится в анонсе, сократит потребление на 50% и увеличит время автономной работы до 36 часов. Режим также будет доступен на часах Apple Watch Series 4 и новее благодаря watchOS 9.

Новая модель будет доступна в 4 матовых цветах и 3 глянцевых цветах. Цена вопроса – 399 долларов за базовую модель (14 000 грн), а версии с eSIM – от 499 долларов (18 000 грн). Продажи стартуют 16 сентября.

Следующими показали второе поколение бюджетной модели Apple Watch SE. Они оснащены теми же датчиками движения, что и Series 8, и имеют тот же чип S8.

Оформить предзаказ на Apple Watch SE можно уже сегодня, а в продаже они появятся 16 сентября. Доступны две модели: с GPS за $249 и с сотовой связью за $299.

Как и предполагали аналитики и инсайдеры, одним из основных продуктов сентябрьской презентации стала премиальная модель Apple Watch Ultra. Она возглавляет линейку умных часов Apple.

Часы сделаны из титана, ударозащитные, могут работать до 60 часов без подзарядки, а также обладают улучшенной функцией геопозиционирования. Размер корпуса составляет 49 мм, стекло экрана – сапфир. Яркость дисплея – 2000 нит.

Из других особенностей – возможность погружаться под воду на глубину до 100 метров, более точный датчик GPS стандарта L1+L5, 36 часов работы в обычном режиме и до 60 в энергосберегающем. Часы также имеют сирену на 86 децибел, которая может помочь другим найти пользователя, если он потерялся.

Apple Watch Ultra также включают в себя привычные функции здоровья, вроде мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови. Продажи стартуют 23 сентября за 799 долларов (29 000 грн).

Новые AirPods Pro

Культовые наушники внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.

Также добавили режим "адаптированной прозрачности", который подстраивает громкость музыки под окружающие звуки, при этом оставляя самые важные – голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.

Порадуют пользователей и возможности батареи, а точнее экономия ее расхода. Теперь наушники на одной зарядке могут работать до шести часов. При этом кейс позволяет это время увеличить до 30 часов. Кстати его тоже обновили – внизу разместились два динамика для работы приложения "Локатор". Потеряли наушники, нажали кнопочку на смартфоне, из динамика пошёл звук – так гаджет проще найти.

AirPods Pro 2 поступят в продажу 23 сентября. Обойдутся новые наушники фанатам в 249 долларов США (9000 грн).

iPhone 14 и звезда вечера – iPhone 14 Pro

Apple снова разделила модели iPhone на "обычный" и Pro-версию, и mini среди них нет. Смартфоны доступны в диагоналях 6,1 и 6,7 дюймов.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Новая основная камера в два раза лучше фотографирует при слабом освещении, используя четырехпиксельный сенсор с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм. Вспышка в системе камер iPhone 14 также была переработана, теперь она стала вдвое ярче и реагирует на фокусное расстояние.

"Прошки" также получили новое цветовое оформление – темно-фиолетовый.

Обычные iPhone 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром – производительность выросла на 18%.

Из общего у всех 4-х моделей: поддержка спутниковой связи для сообщений в экстренных ситуациях, а также отсутствие слота для SIM-карты. В новых смартфонах от Apple "симки" будут виртуальные.

Цены на все модели

iPhone 14 и 14 Plus

iPhone 14 (128 ГБ) — 999 евро (~36 900 грн)

iPhone 14 (256 ГБ) — 1129 евро (~41 700 грн)

iPhone 14 (512 ГБ) — 1389 евро (~51 100 грн)

iPhone 14 Plus (128 ГБ) — 1149 евро (~42 500 грн)

iPhone 14 Plus (256 ГБ) — 1279 евро (~47 200 грн)

iPhone 14 Plus (512 ГБ) — 1539 евро (~56 900 грн)

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 14 Pro (128 ГБ) — 1299 евро (~48 000 грн)

iPhone 14 Pro (256 ГБ) — 1429 евро (~52 800 грн)

iPhone 14 Pro (512 ГБ) — 1689 евро (~62 400 грн)

iPhone 14 Pro (1 ТБ) — 1949 евро (~72 600 грн)

iPhone 14 Pro Max (128 ГБ) — 1499 евро (~55 400 грн)

iPhone 14 Pro Max (256 ГБ) — 1579 евро (~58 300 грн)

iPhone 14 Pro Max (512 ГБ) — 1839 евро (~67 900 грн)

iPhone 14 Pro Max (1 ТБ) — 2099 евро (~77 600 грн)

На полках магазинов новенькие айфоны можно будет найти с 16 сентября. Позже всех дебютирует iPhone 14 Plus – 7 октября.

Видеотрансляция презентации Apple: