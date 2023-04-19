При этом работает такая "сборка" даже на неподдерживаемых компьютерах.

Команда разработчиков NTDEV представила свое новое творение – сборку ОС Windows 11 Pro под названием Live11. Она в первую очередь примечательна тем, что ее можно легко опробовать без необходимости установки на жесткий диск или SSD.

Linux-пользователи уже давно знают о технологии Live USB, но для Windows она используется не так часто. пишет портал Tom's Hardware. Правда, в Live11 все же есть один большой недостаток – ее пользователи не смогут загружать и устанавливать приложения.

Live11 предоставляет возможность ознакомиться с интерфейсом Windows 11 на устройстве, которое вы планируете обновить с Windows 10. При этом заработает такая "сборка" даже на несовместимых ПК, так как проверки наличия TPM 2.0 здесь нет.

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Однако стоит учесть, что Live11 – это все же урезанная Windows 11, использующая меньше ресурсов и из которой вырезали большую часть ее компонентов, в том числе и браузер Edge, оставив только самое необходимое, по типу "Блокнота", "Ножниц" и "Терминала". Скачать систему можно здесь.

Напомним, ранее эти же разработчики выпустили облегченную версию Windows 11 для работы на старых компьютерах. За основу взят дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года, а для установки потребуется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске,

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся полтора года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но Windows 10 делает все так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше.

По состоянию на март 2023 и спустя полтора года со своего релиза Windows 11 установлена только на 20% компьютеров. И это несмотря на то, что в январе Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 и 8.1, вынудив пользователей выбирать между Windows 10 или 11.

В то же время в 2024 году ожидается выход Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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