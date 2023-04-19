Windows 11 научились запускать с флешки без установки / фото ua.depositphotos.com

Команда разработчиков NTDEV представила свое новое творение – сборку ОС Windows 11 Pro под названием Live11. Она в первую очередь примечательна тем, что ее можно легко опробовать без необходимости установки на жесткий диск или SSD.

Linux-пользователи уже давно знают о технологии Live USB, но для Windows она используется не так часто. пишет портал Tom's Hardware. Правда, в Live11 все же есть один большой недостаток – ее пользователи не смогут загружать и устанавливать приложения.

Live11 предоставляет возможность ознакомиться с интерфейсом Windows 11 на устройстве, которое вы планируете обновить с Windows 10. При этом заработает такая "сборка" даже на несовместимых ПК, так как проверки наличия TPM 2.0 здесь нет.

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Однако стоит учесть, что Live11 – это все же урезанная Windows 11, использующая меньше ресурсов и из которой вырезали большую часть ее компонентов, в том числе и браузер Edge, оставив только самое необходимое, по типу "Блокнота", "Ножниц" и "Терминала". Скачать систему можно здесь.

Источник: Tom's Hardware

Напомним, ранее эти же разработчики выпустили облегченную версию Windows 11 для работы на старых компьютерах. За основу взят дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года, а для установки потребуется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске,

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся полтора года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но Windows 10 делает все так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше.

По состоянию на март 2023 и спустя полтора года со своего релиза Windows 11 установлена только на 20% компьютеров. И это несмотря на то, что в январе Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 и 8.1, вынудив пользователей выбирать между Windows 10 или 11. 

В то же время в 2024 году ожидается выход Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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