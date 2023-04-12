Теперь нажатие клавиши Print Screen открывает приложение "Ножницы", вместо того, чтобы автоматически скриншотить весь экран.

Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11, в которой изменила сочетание клавиш Windows, которое было стандартным в течение 30 лет. Речь идет о Print Screen (PrtSc), которая позволяла мгновенно делать снимок экрана.

Теперь ее нажатие вызывает новое приложение "Ножницы" (Snipping Tool), вместо того, чтобы автоматически скриншотить весь экран. Изменение пока актуально для бета-версии операционной системы, сообщает портал WindowsLatest.

Это небольшое изменение может значительно повлиять на рабочие привычки многих пользователей. В то же время, новая схема работы может оказаться более удобной для тех, кто плохо знаком с операционной системой Windows. Для тех, кому данное нововведение не подошло, его можно будет отключить в настройках, восстановив классическое поведение Print Screen.

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В последние годы Microsoft стала уделять все больше внимания приложению Snipping Tool. По сравнению с клавишей Print Screen, этот инструмент является более эффективным и полнофункциональным способом захвата, сохранения и редактирования скриншотов. Кроме того, в нем есть встроенная функция записи экрана.

Пожалуй, единственным недостатком "Ножниц" является время, необходимое для открытия инструмента и выбора нужной опции. В тех случаях, когда нужно быстро сделать снимок экрана, нажатие всего одной клавиши может стать спасением.

Нововведение должно появиться в стабильной версии Windows 11 с выходом апдейта Windows 11 Moment 3. Предположительно, это случится в мае-июне.

Напомним, в конце февраля Microsoft представила первое в 2023 году обновление для Windows 11. Основная новая фишка – обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с ботом, нажав на иконку Bing.

Ранее УНИАН рассказывал о способе установить Windows 11 на старое устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии ОС под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

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