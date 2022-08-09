Графический чипмейкер сообщила о не самых выдающихся показателях за второй квартал.

Nvidia отчиталась о продажах своих видеокарт за предыдущие три месяца. Результаты оказались настолько неутешительными, что компания уже готовится к классическому снижению цен и уже ведет переговоры со своими партнерами.

В компании рассчитывают, что это поможет улучшить показатели в следующем квартале, передает TechRadar.

Если говорить в цифрах, то вместо прогнозируемых $8,10 миллиардов графический чипмейкер заработал $6,7 млрд – на 19% меньше, чем в первом квартале. В игровом подразделении, которое было главным по выручке, доходы снизились до 2,04 миллиарда долларов, т.е. упали на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что примечательно, фактически цены видеокарты NVIDIA уже давно упали. Все потому, что уже третий месяц подряд на рынке криптовалют падение. Например, на сайтах вроде eBay топовые модели NVIDIA, такие, как RTX 3080 и 3090, можно купить на 50% ниже их прейскурантных цен.

К слову, пока нет данных о там, насколько сильно снизятся цены на видеокарты NVIDIA после официального прайс-ката.

Как сообщал УНИАН, ранее в сеть слили цены на будущие игровые видеокарты от Intel. По всей видимости, американский производитель намерен всерьез побороться за сердца геймеров.

Также упоминалось, что AMD выпустила новые драйвера для карт Radeon, которые в два раза улучшают работу в играх. Так, например, в Minecraft прирост FPS может достичь 92%.

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