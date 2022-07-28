В Minecraft прирост FPS может достичь 92%.

На днях AMD выпустила обновление графического драйвера Adrenalin Edition 22.7.1, в котором значительно улучшена производительность в играх, использующих OpenGL.

Так, например, в Minecraft прирост FPS может достичь 92%, передает Wccftech.

Первые игроки, установившие драйвер, также сообщают о приросте производительности. Так, у одного из них средняя частота кадров на видеокарте RX 580 увеличилась с 250 до 454 кадров в секунду.

Производительность также улучшилась и в других тайтлах с OpenGL, включая Wolfenstein: The Old Blood, который прежде мог работать некорректно. Также в последнем драйвере появилась поддержка технологии Noise Suppression – шумоподавления в реальном времени, конкурирующего с Nvidia RTX Voice.

Новую версию ПО можно скачать с сайта AMD.

Ранее УНИАН собрал пятерку бюджетных видеокарт, которые "потянут" большинство современных игр и отлично подойдут для офисной работы.

Также мы рассказывали, что криптовалюта дешевеет, а вслед за ней – видеокарты. На сайтах вроде eBay дорогие модели NVIDIA, такие, как RTX 3080 и 3090, продаются на 50% ниже их прейскурантных цен.

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