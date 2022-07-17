По всей видимости, американский производитель намерен всерьез побороться за сердца геймеров.

Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт. СМИ заполучили слайд из недавней презентации компании, на котором перечислены все настольные видеокарты Intel Arc с объемом памяти и рекомендованной ценой.

Журналисты портала Wccftech уточняют, что это документ, которым Intel уже поделилась со своими основными тайваньскими партнерами, поэтому к моменту релиза ценник вряд ли измениться.

Так, стартовая цена модели Arc A770 составит 399 долларов (~11 800 грн), а в конкуренты ей записали более дорогие Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti. Карточка выйдет в вариантах с 8 и 16 ГБ видеопамяти и будет потреблять 225 Вт энергии.

Ступенькой ниже расположится Arc A750 за 349 долларов (~10 200 грн), базирующаяся, вероятно, на том же чипе, что и старшая модель. Она, к слову, поборется с GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600. Объем видеопамяти – 8 ГБ, TDP – 225 Вт.

Третьей по старшинству окажется Arc A580, которая предложит 8 ГБ памяти и TDP на уровне 175 Вт. Карта будет позиционироваться как альтернатива Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050. Цена – в среднем 249 долларов (~7 300 грн).

Графическим процессором начального уровня будет модель A310 с TDP 75 Вт и 4 ГБ видеопамяти. Его стоимость не должна превышать 149 долларов (~4 300 грн), а противостоять она будет GTX 1650 и GTX 1050/Ti.

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

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