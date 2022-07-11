Для повседневных задач и комфортного гейминга.

Еще не так давно приобрести видеокарту для ПК было тем еще квестом. Криптовалютные энтузиасты и перекупщики скупали их целыми партиями, порой, не позволяя им даже доехать до магазинов.

Сейчас ситуация кое-как устаканилась, однако текущие цены все еще могут ударить по кошельку. Посему УНИАН собрал пятерку бюджетных видеокарт, которые "потянут" большинство современных игр и отлично подойдут для офисной работы.

Palit GeForce GTX 1650 GP

Цена: от 6 тыс грн

С таким ценником видеокарту вряд ли можно отнести к дешевым, но исходя из ситуации на рынке и цен на видеокарты, она входит в когорту бюджетных вариантов.

Выпущенная в 2019-ом она по-прежнему актуальна для современных игр на средних и низких настройках при 1080p @ 60 fps. Как и все модели из списка, подключается к материнской плате по стандартному разъёму PCI‑E 3.0 с дополнительным питанием от 6 Pin.

Для питания такой системы подойдет блок питания на 300-450 ватт. Дополнительного охлаждения для карты не нужно, устройство имеет два добротных вентилятора и радиатор. При этом, карта остается достаточно компактной и помещается в большинство корпусов.

Также предусмотрены два порта DisplayPort и один HDMI для вывода изображения на монитор. Одновременно к данной плате можно подключить три монитора.

Palit GeForce GTX 1050 Ti

Цена: от 6 тыс грн

Еще одна очень хорошая видеокарта, которая идеально подойдет для современных игр на средних настройках. Сама по себе модель крайне компактная и поместится в большинстве маленьких корпусов. GeForce GTX 1050 Ti имеет три выхода под монитор: HDMI, DisplayPort и DVI. Последний порт подойдет для более старых мониторов.

Для повседневного использования это, пожалуй, один из лучших вариантов.

Sinotex Ninja GeForce GTX 750 Ti

Цена: от 4,5 тыс грн

Бюджетный вариант GeForce GTX 750 Ti от китайского бренда Sinotex. Старые игры 2016–2017 годов потянет на высоких настройках, современные – на "минималках", что тоже характеризует карту с хорошей стороны.

Есть три разных разъема под монитор: VGA, DVI и HDMI. Причем все три из них можно задействовать одновременно. Система охлаждения, в свою очередь, представлена в виде двух вентиляторов и радиатора, которых достаточно, дабы не перегревать систему в жаркие летние дни.

Sinotex Ninja Radeon RX 550

Цена: от 3,5 тыс грн

Еще одна недорогая карта от китайского бренда. Идеально подходит для регулярного использования и не требовательных задач. Сама модель супер-компактная, поэтому поместится в большинстве корпусов.

Интерфейсы выхода: HDMI, DisplayPort и DVI. Одновременно к ней получится подсоединить два монитора., для питания необходим блок питания на 400 ватт.

Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile

Цена: от 2,5 тыс грн

Дешевая видеокарта, которая больше подходит для выполнения офисных задач. Потянет старые игры 2013–2015 годов на средних и высоких конфигурациях, более современные – на "минималках".

Сама модель очень компактная модель: оснащена небольшим кулером и радиатором для охлаждения. Поддерживает до двух мониторов через HDMI и DVI. К слову, для питания необходим блок питания не меньше 300 ватт.

Ранее УНИАН собрал несколько советов, которые позволят оптимизировать расхода мобильного Интернета. Конечно, полностью трафик данные советы вам не сэкономят, однако в разы повысит экономию ресурсов и регуляцию исходящего трафика.

Также мы рассказывали, какие файлы и папки можно удалить с системного диска Windows, не сломав при этом компьютер. Эта заметка в первую очередь пригодится владельцам ультрабуков с малым объемом памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: