Криптовалюта дешевеет, а вслед за ней – графические процессоры.

Криптовалюта дешевеет, а вслед за ней – видеокарты. Во многих розничных магазинах большинство современных графических процессоров уже продаются по рекомендованной розничной цене или ниже.

По данным Hardware Times, на сайтах вроде eBay дорогие модели NVIDIA, такие, как RTX 3080 и 3090, продаются на 50% ниже их прейскурантных цен.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года цена RTX 3080 колебалась в районе 1200 долларов, что примерно в два раза выше рекомендованной стоимости в 699 долларов.

Однако с тех пор курс Ethereum упал в три с лишним раза, а доход от майнинга на GPU снизился до неприбыльного уровня. Таким образом, стало куда выгоднее покупать "эфир", нежели добывать его. Это повлияло и на рынок видеокарт: далеко не все майнеры верят в возвращение прежних высот и распродают оборудование.

Обвал рынка криптовалют

Биткоин, как и вся криптовалюта, переживает стремительный обвал курса. Его цена в мае опускалась ниже $20 тыс. и, по различным оценкам, может упасть еще ниже в ближайшей перспективе.

Крипторынок вновь оказался в красной зоне и майнинг вместе с ним. Теперь нужно 30 месяцев, чтобы "выйти в ноль", даже если вы купите топовую видеокарту серии GeForce RTX 30 для добычи цифровых монет.

Вас также могут заинтересовать новости: