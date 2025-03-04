Разработчики из DroneUA надеются наладить системное партнерство с NASA.

Компания беспилотных технологий на рынке Украины DroneUA начинает поставку роботов для NASA. Тестовая партия уже поехала в американский штат Вирджиния, где их будут испытывать и искать наиболее эффективное применение. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Важно, что именно NASA инициировало сотрудничество. Разработчики из DroneUA надеются наладить системное партнерство с NASA в ближайшем будущем. А я даже не сомневаюсь, что все удастся", - отметил Федоров.

По его словам, война дала мощный буст рынка defence tech, украинские технологии развиваются очень быстро. Одной из целей является поставка техники за границу, поскольку это может обеспечить миллиардные поступления в бюджет.

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"Украинские технологии эффективны везде. На земле, в воде и еще и в космосе. Горжусь нашими талантливыми разработчиками. Вы создаете инновационное будущее", - добавил министр.

Украинские разработки

Ранее сообщалось, что в Украине на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые была представлена отечественная крылатая ракета "Трембита".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже в этом году рои дронов могут появиться в Силах обороны. По его словам, над этой технологией работает десяток компаний и уже проводятся тестирования роев на полигонах.

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