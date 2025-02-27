NASA показала уникальную фотографию 'самой высокой молнии на Земле'

Точная причина этого явления пока неясна, но считается, что огромные струи уменьшают дисбаланс заряда между различными частями атмосферы Земли.

Международная космическая станция (МКС) сделала фотографию того, что известно как "самая высокая молния на Земле".

Как пишет Newsweek, эта форма молнии, известная как гигантская струя, представляет собой тип разряда, который происходит между грозами и ионосферой Земли на высоте более 80 километров, согласно данным NASA.

Важно, что гигантские струи отличаются от обычных молний облако-облако и облако-земля и похожи на другой тип молний, ​​известный как голубые струи: вспышки, которые выстреливают с вершин гроз к краю космоса.

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Точная причина этого явления пока неясна, но считается, что огромные струи уменьшают дисбаланс заряда между различными частями атмосферы Земли.

Фотографии этого явления редки, гигантские струи были впервые задокументированы около 2002 года.

Теперь новая фотография, сделанная на борту Международной космической станции, показывает молнию в полную силу. Она была сделана 19 ноября в 00:26 по восточному времени, когда МКС находилась над Северной Америкой.

"Я проверил базу данных МКС на наличие фотографий до и после события и обнаружил, что было 4 фотографии, связанных с этим событием гигантской струи молнии. Согласно предварительному анализу, место этого [гигантской струи] события находится к югу от Нового Орлеана и над Мексиканским заливом", - написал энтузиаст космоса Фрэнки Лусена из Пуэрто-Рико.

Отмечается, что хотя большинство задокументированных гигантских струй наблюдалось из космоса, их можно увидеть и с Земли. В марте 2024 года пилот поделился видом шторма из своей кабины, где среди вспышек молний был замечен яркий розово-фиолетовый луч, устремляющийся вверх к ионосфере. Он написал в подписи к невероятному клипу:

"Столкнулся с космическим чудом! Запечатлел сюрреалистическую красоту феномена гигантской струи во время моего ночного полета, зрелище, которое кажется прямо из научно-фантастического фильма! Вы знали об этом захватывающем природном" явлении?".

Новости об изучении космоса

В сети была опубликована редкая фотография секретного космоплана X-37B на орбите, на которой также можно увидеть Землю. Это изображение стало первым с этой миссии, доступной широкой публике, так как его опубликовали на странице Космических сил США.

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