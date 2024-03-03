Подобная функция уже есть в смартфонах от Apple и Huawei, но доступна она малому количеству пользователей.

Вслед за iPhone компания Google готовит для своих смартфонов Pixel функцию Satellite SOS, которая позволит устройствам подключаться напрямую к спутнику для отправки сообщений в экстренные службы.

Соответствующий раздел появился в настройках смартфонов после обновления системного приложения Adaptive Connectivity Services, пишет Gizchina.

Что касается того, как будет работать Satellite SOS, то она похожа на Emergency SOS через спутник на iPhone 14 и iPhone 15. Так, в случае отсутствия сотовой связи или Wi-Fi, на вашем устройстве появится значок SOS в строке состояния. После этого вы сможете позвонить или отправлять сообщения в службы экстренной помощи, используя спутниковое соединение.

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Какие конкретно модели Pixel получат совместимость с функцией, неясно, но, как предполагают СМИ, эту функцию будут поддерживать только следующие модели. Все дело в том, что для связи со спутниками телефону необходимо дополнительное оборудование, которого нет в существующих Pixel.

Напомним, поддержка спутниковой связи появилась в iPhone еще в 2022 году, позже ее реализовали в iPhone 15. Компания Huawei тоже внедрила эту фичу, но пошла дальше: ее флагманы позволяют не только обмениваться СМС, но и звонить с использованием спутниковой связи.

Однако если спутниковая связь на iPhone работает лишь в США и некоторых других странах, то в случае с устройствами Huawei она и вовсе эксклюзив для Китая. Ожидалось, что Galaxy S24 станет первым общедоступным телефоном со спутниковой связью, но этого так и не случилось.

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