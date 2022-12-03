Впрочем, пока она работает только в США и Канаде.

Одной из главных фишек линейки смартфонов iPhone 14, помимо новых камер и отказа от "челки", стала поддержка спутникового соединения. Функция недавно показала себя в действии.

Инцидент случился в ночь с 30 ноября на 1 декабря, сообщает портал MacRumors. Мужчина использовал свой iPhone 14, чтобы передать сигнал SOS спасательной команде через спутник после того, как застрял на Аляске во время похода.

Поисковые отряды направили к GPS-координатам, которые были в сообщении – мужчину спасли. Отмечается, что спасатели были сильно удивлены, насколько точно смартфон передал координаты.

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Подробней о функции спутниковой связи в iPhone 14

Функцию анонсировали на сентябрьской презентации новых айфонов, но заработала она с выходом обновления iOS 16.1 несколько недель назад. Сейчас спутниковая связь доступна только жителям США и Канады, но до конца года будет запущена еще в четырёх странах.

Позже выяснилось, что функция работает немного не так, как многие могли предположить. Говоря о спутниковой связи, идется не о голосовых звонках, СМС или приложений для общения в мессенджерах. С помощью нее можно только подавать сигналы бедствия в местную службу экстренной помощи.

Сейчас спутниковая связь бесплатная, но в будущем Apple будет брать за нее плату в виде подписки.

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