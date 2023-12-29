По всей видимости, в ближайшее время массового развертывания спутниковой связи ждать не стоит.

Ранние слухи указывали на то, Samsung вслед за Apple и Huawei готовится к внедрению двусторонней спутниковой коммуникационной системы в свою будущую линейку Galaxy S24. Но, судя по всему, новые флагманы обойдутся без спутниковой связи.

По информации портала WCCF Tech, компания уже разослала крупным корейским сотовым операторам тестовые образцы Galaxy S24 Ultra. И оказалось, что эти смартфоны не имеют поддержки спутниковой связи.

Есть вероятность, что в тестовых образцах смартфона спутниковую связь отключили, а Samsung предоставит эту функцию в финальной сборке. Однако, по мнению WCCF Tech, наиболее вероятно то, что компания решила попросту отказаться от этой функции, что наверняка расстроит многих пользователей.

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Как известно, поддержка спутниковой связи появилась в iPhone еще в 2022 году, позже ее реализовали в iPhone 15. Huawei тоже внедрила эту фишку, но пошла дальше: ее флагманы Mate 60 позволяют не только обмениваться СМС, но и звонить с использованием спутниковой связи.

Однако если спутниковая связь в iPhone работает лишь в США и Канаде, то в случае с устройствами Huawei она эксклюзив для Китая. Поэтому ожидалось, что если бы Samsung реализовала спутниковую связь в своих флагманах, эта функция наконец стала бы общедоступной.

Samsung Galaxy S24: цена, фишки и дата выхода

Флагманскую линейку Samsung Galaxy S24 официально представят 17 января, а в продажу она поступит в конце месяца. Если базовые модели подешевеют, то топовая модель S24 Ultra наоборот вырастет в цене, хоть и не намного.

В случае отсутствия функции спутниковой связи, основной упор производитель сделает на искусственном интеллекте. Samsung хочет сделать "самые умные смартфоны на рынке", обогнав Google Pixel 8 в возможностях ИИ. К примеру, смартфоны получат функцию синхронного перевода речи во время звонков.

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