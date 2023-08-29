Другие смартфоны предлагают только отправку SMS или связь с экстренными службами в отсутствие мобильной связи.

Компания Huawei по-тихому представила в Китае новый флагманский смартфон Mate 60 Pro. Аппарат имеет ряд интересных особенностей, в том числе внешних.

Пожалуй, главная фишка телефона – поддержка звонков через спутники, передает Android Authority. Другие аппараты, в том числе Mate 50 Pro, предлагают только отправку SMS или связь с экстренными службами в отсутствие мобильной связи.

Смартфон подключается к китайской спутниковой системе Tiantong: услуга обойдется в 200 юаней (~1000 грн) в месяц.

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Еще одна интересная особенность Mate 60 Pro – сразу три отверстия в экране, которые предназначены для фронтальной камеры и других датчиков. В остальном, это типичный флагманский смартфон:

6,82-дюймовый OLED-дисплей, 2720×1260, 120 Гц;

процессор 8-ядерный Kirin 9000s, 2,62 ГГц, Maleoon 910;

12 ГБ оперативной, 256/512 ГБ или 1 ТБ постоянной, слот для NM-карты;

основная камера сзади представлена датчиками на 50 Мп (f/1,4–4,0, OIS), 12 Мп (широкоугольная оптика), 48 Мп (телефото, f/3,0, OIS, зум ×3,5);

батарея на 5000 мАч, быстрая зарядка 88 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт.

Кроме того, у девайса при себе "небьющиеся" стекло Kunlun Glass 2, защита от пыли и влаги согласно сертификации IP68, также есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. В качестве ОС используется фирменная HarmonyOS 4.0.

Пока в онлайн-магазине Huawei есть только одна конфигурация Mate 60 Pro с 12+512 ГБ памяти. Ее оценили в 6999 юаней (~35 000 грн).

В Android-смартфонах скоро появится спутниковая связь

Осенью 2022 года на презентациях крупных игроков на рынке смартфонов прозвучало нечто неожиданное и реально новое – поддержка спутниковой связи. Huawei и Apple порадовали анонсом первых в мире смартфонов со спутниковой связью. До возможности сидеть в мессенджере пока дело не дошло, но вот вызвать помощь или сообщить о своем местоположении без Wi-Fi и 4G уже можно.

Позже в этом году функцию экстренной спутниковой связи добавят и в Android-смартфоны – нововведение появится вместе с публичным релизом Android 14 и будет доступно более чем в 150 странах мира. Правда, с уже выпущенными смартфонами технология будет несовместима.

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