Этот Google Pixel обладает мощным для своего сегмента набором камер, а в "слепых" тестах уделывает актуальные флагманы и субфлагманы.

Фотовозможности – один из ключевых факторов при выборе смартфона. Производители идут на все, чтобы встроить передовые датчики в свои девайсы и "напичкать" их самыми передовыми алгоритмами обработки изображений. Но подобрать недорогой камерофон зачастую сложнее, чем купить продвинутый дорогой аппарат.

Специалисты авторитетного портала Android Police назвали Google Pixel 7a лучшим камерофоном в точки зрения цена-качество. Это упрощенная версия флагманской "семерки", которая продается за $499 и отлично подойдет большинству любителей мобильной фотографии.

Google ежегодно выпускает недорогие смартфоны с максимально навороченной оптикой. Однако в случае с Pixel 7a, производитель вывел бюджетную серию на новый уровень, который стал еще ближе к девайсам премиум-класса, пишут критики.

Чем хорош Google Pixel 7a

У него в арсенале 13-мегапиксельная селфи-камера и блок с двумя модулями на 64+13 мегапикселей с оптической стабилизацией у главного датчика и углом обзора 120° у ультраширокоугольного объектива.

В тандеме с лучшими алгоритмами вычислительной фотографии смартфон выдает отличные фото и видео в большинстве сценариях использования. Особенно радует качество снимков при слабом освещении: в сумерках хорошо различались различные уровни интенсивности света.

Pixel 7a также отлично справляется с 2Х цифровым зумом, учитывая, что здесь нет телеобъектива.

Лучший комплимент, который можно сделать этому смартфону заключается в том, что в слепом тесте известного блогера MKBHD он обошел iPhone 15 Pro и другие флагманы и субфлагманы, выпущенные в 2023. Примечательно, что это третий год подряд, когда в слепом тесте побеждает аппарат от Google.

При этом, эксперты Android Police отметили, что сам смартфон не без недостатков. Огорчает время автономной работы и медленная зарядка на 18 Вт, причем сам адаптер придется докупать отдельно. Но если вам нужен бюджетный камерофон, это настоящий победитель.

Pixel 7a обошел топовые флагманы в "слепом" тесте камер:

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2024 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

Если же вам нужен смартфон с лучшим экраном, эксперты DxOMark составили актуальный топ на начало 2024 года. Лидирующие позиции занимают устройства от Samsung и Google, тогда как новейший Айфон не попал даже в топ-5.

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