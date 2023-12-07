Новенький Xiaomi со Snapdragon 8 Gen 3 занял лидирующую позицию в свежем топе бенчмарка AnTuTu.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых мощных смартфонов в мире в 2023 году. В нем собраны модели, которые доступны на международном рынке – и он заметно отличается от аналогичного рейтинга для Китая.

По состоянию на сегодняшний день, лидер топа – Xiaomi 14 Pro на основе новейшей флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, который набрал в тестах более 2 млн. баллов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в аналогичных тестах набирает максимум 1,64 млн балла.

На второй позиции оказался Nubia Z50S Pro (1,64 млн), на третьей – Red Magic 8 Pro+ (1,55 млн). Он кстати вышел довольно давно – еще в декабре 2022 года. И эта модель до сих пор уделывает почти всех конкурентов в тестах.

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В десятку лидеров вошли Red Magic 8S Pro, Samsung Galaxy S23+, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, Nubia Z50, Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13T Pro. Отметим также, что 9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит устройствам на базе платформы Qualcomm, и только замыкающая десятку модель Xiaomi 13T Pro работает на MediaTek.

В целом, если брать все рейтинги, самым мощным телефоном на сегодняшний день является Red Magic 9 Pro+. Он оснащен сверхмощной системой теплоотвода с испарительной камерой и вентилятором, который охлаждает кулер и не дает телефону перегреваться. Но он пока доступен только в Китае.

Меж тем в топе самых мощных смартфонов среднего класса лидирует аппарат realme GT. Он отлично подойдет как для повседневных задач, так и для гейминга на максималках. А запаса производительности у него хватит на много лет.

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