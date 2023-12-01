Запаса производительности у каждого из них хватит на много лет.

На глобальном рынке флагманы Red Magic появляются крайне редко, зато в Китае компания регулярно выпускает топовые устройства: например, в конце ноября компания представила модель Red Magic 9 Pro+, которая выделяется самым производительным чипсетом на рынке.

Его лидерство подтверждает свежий рейтинг AnTuTu самых производительных Android-смартфонов – устройство набрало 2,18 млн баллов, немного опередив vivo X100. Они оба базируются на самых передовых процессорах: Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300 соответственно.

Помимо связки самого топового железа и 24 ГБ оперативной памяти, Red Magic 9 Pro+ также оснащен мощной системой теплоотвода с испарительной камерой и вентилятором, который охлаждает кулер на 22 тыс. оборотов в минуту. Другими словами, смартфон с запасом тянет любые приложения и игры и при этом не перегревается.

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Замыкают пятерку самых мощных смартфонов модели линейки iQOO 12 и Vivo X100 Pro. Если в октябре с большим отрывом лидировали Xiaomi 14 и 14 Pro, которые первыми получили процессор Snapdragon 8 Gen3, то в ноябре им достались лишь 7 и 6 места соответственно.

Red Magic 9 Pro+ будет носить звание "самого мощного" до выхода OnePlus 12. Ранние тесты показали, что этот флагман, тоже получивший Snapdragon 8 Gen 3, набирает в бенчмарке AnTuTu почти 2,3 млн.

Как УНИАН уже писал, геймерский Red Magic 9 Pro+ получил не только самое мощное железо на сегодняшний день, но и уникальный плоский корпус без выступающей камеры и с полупрозрачной спинкой. А объективы камеры интегрированы в заднее защитное стекло.

Также доступна обычная Red Magic 9 Pro: она дешевле, но получила максимум 12 ГБ ОЗУ. Обе модели уже можно купить в Китае по цене от 615 долларов за обычную версию и 770 долларов за Pro+.

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