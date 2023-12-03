Гаджеты Redmі и Realme с большим отрывом опережают остальные модели в списке.

Вслед за рейтингом флагманов команда AnTuTu обновила и список самых производительных смартфонов среднего класса на сегодняшний день. Их запаса производительности хватит на много лет.

Лидируют в нем две модели: Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo. Оба с показателем более 1,1 млн баллов, и оба работают на Snapdragon 7+ Gen 2, который по мощности почти не уступает флагманскому Snapdragon 8 Gen 1.

У этого процессора нет проблем с перегревом и троттлингом, поэтому телефоны на нем спокойно тянут любые приложения и игры на максимальных настройках графики. Плюс, они дополнены оперативной LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, поэтому актуальными будут еще долго.

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Остальные восемь позиций заняты смартфонами с чипами MediaTek. Это Android-"середнячки" от брендов iQOO, Xiaomi, OPPO и OnePlus, которые подойдут как для повседневных задач, так и для гейминга на максималках.

Уже в ближайшее время в десятке, скорее всего, окажется новенький Xiaomi Redmi K70E. Он работает на чипе MediaTek Dimensity 8300-Ultra и по спецификациям обходит некоторые бюджетные флагманы. Также в списке можно ждать появления устройств с Snapdragon 7 Gen 3, например, Honor 100.

Если брать все смартфоны, самым мощным на сегодня является Red Magic 9 Pro+. Он оснащен мощной системой теплоотвода с испарительной камерой и вентилятором, который охлаждает кулер на 22 тыс. оборотов в минуту. Тесты говорят, что он почти на 30% быстрее iPhone 15 Pro Max.

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