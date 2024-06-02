"Десятка" получилась весьма удачной и хорошо оптимизированной под любое железо, поэтому пользователи не видят причин обновлять свою операционную систему.

По данным агентства Statcounter, в мае 2024 доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft составила 27,76%, увеличившись на 1,33% по сравнению с апрелем.

Windows 10 по-прежнему является выбором большинства пользователей, в том числе с Украины. При этом, если во всем мире доля "десятки" составляет 68.36%, то среди украинских пользователей на Windows 10 приходится доля в 78.64%.

Распределение долей разных версий Windows в Украине

Windows 10 — 78,64% (снижение на 2,1%)

Windows 11 — 15.36% (рост на 2,3%)

Windows 7 — 4.33% (снижение 0,6%)

Windows 8.1 — 0,75%

Windows 8 — 0,53%

Windows XP — 0,32%

Как видно, Windows 8 и более старыми ОС люди пользуются и в 2024 году, но популярность у этих систем существенно ниже, чем у актуальных Windows 10 и Windows 11. Хотя старушка Windows 7 с долей в 4,33% все еще довольно внушительный показатель.

Видео дня

В Statcounter подчеркивают, что последние два месяца оказались не слишком удачными для Windows 11. Новая ОС потеряла довольно много пользователей, что привело к заметному увеличению доли рынка Windows 10. Но, как видно, одинадцатка, понемногу возвращает часть утраченной аудитории.

Windows 10 перестала получать функциональные обновления чуть больше года назад, а полноценная поддержка ОС прекратится в октябре 2025 года. В связи с этим Microsoft старается всеми способами убедить юзеров перейти на Windows 11 и рассказывает, чем новая ОС лучше старой.

Windows 10 получилась весьма удачной и хорошо оптимизированной под слабое железо, поэтому пользователи не видят причин обновлять свою операционную систему. Вдобавок есть парочку эксклюзивных фишек Windows 10, которые так и не появились в актуальной ОС.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12, который все ждали этой осенью. Вместо нее выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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