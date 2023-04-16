Предложения включают требование к производителям чат-ботов раскрывать, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Европейский парламент готовит новые жесткие требования по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Среди прочего, депутаты хотят заставить создателей чат-ботов раскрывать информацию о том, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Как пишет Financial Time со ссылкой на источники, депутаты Европарламента в Брюсселе близки к согласованию ряда предложений, которые станут частью европейского Закона об искусственном интеллекте.

Среди мер, которые, вероятно, будут предложены парламентариями, обязать разработчиков таких продуктов, как ChatGPT от OpenAI, сообщить, используются ли материалы, защищенные авторским правом, для обучения их моделей искусственного интеллекта. Эта мера предназначена для того, чтобы позволить создателям контента требовать оплату.

Видео дня

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ответственность за неправомерное использование программ ИИ возлагалась на таких разработчиков, как OpenAI, а не на малые предприятия, использующие его.

Одним из спорных предложений депутатов Европарламента является запрет на использование системы распознавания лиц в общественных местах при любых обстоятельствах. Ожидается, что государства-члены ЕС под давлением своих местных полицейских сил будут сопротивляться полному запрету биометрии.

Согласие между депутатами Европарламента, которые уже почти два года борются за меры по контролю за искусственным интеллектом, имеет решающее значение для начала более широких переговоров по Закону об ИИ. Предлагаемый закон будет представлять собой одни из самых жестких правил в отношении разработки ИИ и будет принят в связи с растущими опасениями по поводу возможных злоупотреблений этой технологией.

Как только парламент согласует свою позицию, государства-члены, Европейская комиссия и депутаты Европарламента совместно разработают окончательный вариант законопроекта. Принять его планируется до конца 2024 года.

Депутаты Европарламента надеются окончательно согласовать свою позицию на следующей неделе, заявил Financial Times Брандо Бенифеи, один из ведущих переговорщиков в парламенте.

Согласно текущим предложениям Закона об ИИ, чат-боты должны сообщать пользователям, что они не люди. Бенифеи сказал, что депутаты Европарламента хотят большей прозрачности.

"Нам нужен список опубликованных материалов, которые используются для обучения, потому что [авторы] могут использовать другие законы и способы, чтобы попытаться получить оплату за то, что используется без их согласия", - сказал он.

Предложения Европейского парламента, которые, как ожидается, будут ратифицированы в следующем месяце, могут также включать запрет на прогнозирующую работу полиции, использование алгоритмов для прогнозирования преступлений или выявления подозреваемых, а также распознавание эмоций с использованием ИИ для обнаружения человеческих чувств и состояния сознания.

Драгош Тудораче, член Европарламента и один из ведущих переговорщиков, сказал, что регулирование ИИ имеет решающее значение в свете растущей популярности генеративных ИИ-продуктов, таких как ChatGPT. "Это новаторская технология, и нам нужно ее использовать, что означает установление правил. Самостоятельная проверка со стороны компаний недостаточна", - сказал он.

Развитие технологий искусственного интеллекта

Как сообщал УНИАН, в Италии Нацуправление по защите персональных данных ограничило доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT, объяснив это беспокойством по поводу обработки персональных данных. Ведомство обратило внимание на отсутствие правовой базы, которая оправдывала бы массовый сбор и хранение персональных данных пользователей.

Также, власти США начали изучать пути регулирования систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, поскольку возникают опасения относительно их влияния на образование и нацбезопасность. Нацагентство по телекоммуникациям и информации США хочет определить меры, которые дадут уверенность в законности и безопасности систем ИИ.

Тем временем, в марте было опубликовано открытое письмо, подписанное Илоном Маском, соучредителем Apple Стивом Возняком и более чем 1000 экспертов по искусственному интеллекту. Они потребовали поставить на паузу разработку систем, "более мощных", чем поддерживаемая Microsoft новая GPT-4 от OpenAI. По их словам, необходимо оценить потенциальные риски и выгоды для общества.

Однако, соучредитель Microsoft Билл Гейтс в ответ на это письмо заявил, что призывы приостановить разработку искусственного интеллекта "не решат предстоящие проблемы". Он считает, что было бы лучше сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области искусственного интеллекта.

Вас также могут заинтересовать новости: