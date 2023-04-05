Миллиардер считает, что было бы лучше сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области искусственного интеллекта.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что призывы приостановить разработку искусственного интеллекта (ИИ) "не решат предстоящие проблемы".

Как пишет Reuters, это его первые публичные комментарии с тех пор, как открытое письмо Илона Маска, сооснователя Apple Стива Возняка и еще более 1100 эксперты ИТ-отрасли вызвало дебаты о будущем технологии ИИ.

Гейтс считает, что было бы лучше сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области ИИ, поскольку сложно понять, как приостановка развития технологии сможет работать глобально.

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"Я не думаю, что просьба к одной конкретной группе сделать паузу решает проблемы. Очевидно, что эти вещи обладают огромными преимуществами… что нам нужно сделать, так это определить неоднозначные области", - сказал Гейтс.

Он также добавил, что любую паузу в развитии технологий ИИ будет сложно обеспечить на уровне всех стран в мире.

"Я действительно не понимаю, кто, по их мнению, может остановиться, и согласится ли каждая страна в мире остановиться, и вообще зачем это нужно делать. Но в этой области существует много разных мнений", - сказал Гейтс.

Развитие технологий искусственного интеллекта

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано открытое письмо, подписанное Илоном Маском, соучредителем Apple Стивом Возняком и более чем 1000 экспертов по искусственному интеллекту. Авторы письма потребовали срочно поставить на паузу разработку систем, "более мощных", чем поддерживаемая Microsoft новая GPT-4 от OpenAI. ChatGPT этой версии может поддерживать человеческую беседу, сочинять песни и обобщать объемные документы.

Эксперты, включая Возняка, заявили в письме, что необходимо оценить потенциальные риски и выгоды для общества.

Microsoft стремилась опередить конкурентов, вложив многомиллиардные инвестиции в компанию OpenAI, владельца ChatGPT.

Отмечается, что Билл Гейтс был ярым сторонником искусственного интеллекта и назвал его революционным, как Интернет или мобильные телефоны. В блоге под названием "Эпоха ИИ началась", который был опубликован 21 марта, он выразил мнение, что ИИ следует использовать, чтобы помочь уменьшить некоторые из самых серьезных несправедливостей в мире.

Несмотря на подписание письма, сам Илон Маск, по данным СМИ, обратился к специалистам в области искусственного интеллекта с предложением создать новую исследовательскую лабораторию для разработки конкурента ChatGPT - "умного" чат-бота, который может выполнять самые разные задачи.

Напомним, ранее в марте глава OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, Сэм Альтман озвучил опасения по поводу возможного влияния ИИ-помощника на человечество. Альтман признался, что GPT-4 несет реальную опасность, оказавшись "не в тех руках".

В свою очередь глава компании Nvidia назвал ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, доступных каждому. Он сравнил значимость технологии с появлением веб-браузеров или моментом, когда вышел первый iPhone.

ChatGPT - что известно

Чат-бот ChatGPT приобрел "вирусную" популярность в мире в конце прошлого - начале этого года. Он может отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде. Так же он научился распознавать картинки и объяснять мемы. ChatGPT работает на основе генеративного искусственного интеллекта, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

За недолгое время ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. согласно опросам, некоторые компании уже начали заменять сотрудников этим ИИ-помощником. А популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее любительские истории в жанре Sci Fi, остановило прием новых материалов от авторов из-за ChatGPT.

Недавно исследовательская команда Microsoft оценила мощность ChatGPT близкой к человеческому уровню. Однако, у нейросети по-прежнему есть проблемы с оценкой достоверности, долговременной памятью, рациональностью и планированием.

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