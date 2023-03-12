Усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, но также научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения.

Софтверный гигант Microsoft совместно с OpenAI объявил о скорой презентации крупного обновления GPT-4, которое должно произвести революцию в работе ChatGPT. На данный момент тот самый ChatGPT использует GPT-3.5.

Ожидается, что усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, чего хотели бы многие пользователи актуальной версии, но и научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения, для уточнения результатов. Об этом сообщает технический сайт Heise.

Кроме того, новая версия ChatGPT сможет понимать голосовой запрос и выдавать результат в виде текста или изображения. Отметим, что в настоящее время ИИ-помощник может отвечать только в текстовом виде.

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Презентация усовершенствованной нейросети запланирована на 16 марта 2023 года.

Microsoft инвестировала миллиарды в создателей ChatGPT

ChatGPT – это чат-бот, который за пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В конце января Microsoft официально заявила о расширении сотрудничества с OpenAI после слухов о $10 миллиардах инвестиций в эту компанию.

В начале февраля компания обновила свой поисковик Bing и встроила туда улучшенную версию нейросети ChatGPT – не ту, что находится в общем доступе. Пользователи могут общаться в чате Bing, как ChatGPT, задавая вопросы и получая ответы на естественном языке.

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