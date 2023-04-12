Национальное агентство по телекоммуникациям и информации США хочет определить меры, которые дадут уверенность в законности и безопасности систем ИИ.

Власти США изучают пути регулирования систем искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают опасения относительно их влияния на образование и нацбезопасность.

Как сообщает Reuters, Нацагентство по телекоммуникациям и информации США хочет определить меры, которые дадут уверенность в законности, эффективности, этичности, безопасности систем ИИ.

"Системы искусственного интеллекта могут быть полезны, но только тогда, когда будут приняты во внимание последствия и ущерб. Чтобы эти системы полностью раскрыли свой потенциал, у компаний и пользователей должна быть возможность им доверять", – пояснил сотрудник агентства Алан Дэвидсон.

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Агентство подготовит документ с рассмотрением "усилий по обеспечению того, чтобы ИИ работал, как заявлено, и без нанесения ущерба".

Что такое ChatGPT

Чат-бот ChatGPT - программа искусственного интеллекта, которая привлекла внимание пользователей способностью быстро писать ответы на широкий круг вопросов. Но не все из этих ответов соответствовали действительности.

Ранее к работе этой системы скептически отнеслись в Италии. Эта страна стала первой в Европе, где запретили ChatGPT.

Разработчиком этой программы является компания OpenAI. 29 марта в компании анонсировали, что следующая версия ChatGPT должна "изменить мир". Из-за этого ведущие разработчики ИИ, включая изобретателя Илона Маска и соучредителя Apple Стива Возняка, призвали приостановить его развитие до создания надежных протоколов безопасности.

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