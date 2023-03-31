В Нацуправлении обратили внимание на отсутствие правовой базы, которая оправдывала бы массовый сбор и хранение персональных данных пользователей.

В Италии Нацуправление по защите персональных данных ограничило доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT, объяснив это беспокойством по поводу обработки персональных данных.

Как говорится в сообщении регулятора, в Италии временно ограничивается обработка данных местных пользователей американской компанией OpenAI, которая разработала и управляет ChatGPT. Причиной для такого решения послужила утечка персональных данных пользователей чат-бота 20 марта. Тогда на время в свободном доступе оказалась информация о запросах и номерах банковских карт платных пользователей платформы.

В Нацуправлении обратили внимание на отсутствие правовой базы, которая бы оправдывала массовый сбор и хранение пользовательских данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы чат-бота.

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Среди других претензий также несоответствие информации, предоставляемой ChatGPT, фактическим данным, а также отсутствие контроля над его использованием детьми младше 13 лет.

Таким образом, Италия стала первой страной в Европе, которая прибегла к ограничительным мерам в отношении чат-бота, который становится все более популярным.

Что такое ChatGPT

Чат-бот ChatGPT при общении с пользователями может использовать различные языковые стили. Он отвечает таким образом, что у пользователя может сложиться впечатление, что он разговаривает с живым человеком.

А 19 марта глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-4 будет представлять реальную опасность, оказавшись "не в тех руках". При этом 29 марта разработчик рассказал, что следующая версия ChatGPT должна "изменить мир". В связи с этим ведущие разработчики искусственного интеллекта, включая изобретателя Илона Маска и соучредителя Apple Стива Возняка, предложили приостановить его развитие до составления надежных протоколов безопасности.

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