Владельцы iPhone в 92 странах получили уведомления об угрозах со стороны шпионского ПО.

Корпорация Apple разослала уведомления об угрозах пользователям iPhone в 92 странах, предупредив их, что они могли стать целью злоумышленников. Есть ли среди этих стран Украина, неизвестно.

"Apple выявила, что вы стали жертвой атаки шпионского ПО, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. Пожалуйста, отнеситесь к этому предупреждению серьезно", – говорится в уведомлении, которое Apple разослала своим клиентам.

Apple не стала вдаваться в подробности, кто стоит за атаками, но посоветовала пользователям на всякий случай активировать на смартфоне защиту "Lockdown Mode", а также просит не вводить данные своего Apple ID на непроверенных сайтах и в подобных запросах с чужими почтами.

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Производитель iPhone уже не первый раз отправляет подобные уведомления. С 2021 года такие сообщения об угрозах со стороны шпионского ПО получили пользователи из более чем 150 стран, согласно обновленной странице поддержки Apple.

Стоит заметить, что атаки злоумышленником на различные популярные в мире устройства, в том числе Apple, далеко не редкость. В феврале эксперты по безопасности выявили первый в своем роде зловред для устройств на базе iOS, созданный для похищения биометрических данных лиц.

В 2022 году Apple добавила в iOS Lockdown Mode для защиты iPhone. Это режим повышенной защиты, который применяется в том случае, если пользователь полагает, что стал жертвой таргетированной слежки, или его девайс заражен вредоносным ПО. Apple даже предложила хакерам рекордное вознаграждение за взлом этого режима.

Напомним, в июне пройдет презентация iOS 18. Ожидается, что это будет самое крупное обновление в истории iPhone, но большая часть функций будет эксклюзивной для iPhone 16, а старые модели получат только некоторые из новых возможностей.

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