Оба девайса полноценно представят 10 апреля вместе с обычными версиями.

Китайский бренд Xiaomi анонсировал смартфон Redmi Turbo 3 и планшет Redmi Pad Pro по мотивам "Гарри Поттера". За проработку дизайна и аксессуаров к нему отвечали около 100 фанатов франшизы, сообщает Gizmochina.

Оба девайса полноценно представят 10 апреля вместе с обычными версиями, но дизайн специальных изданий и аксессуаров для них можно оценить уже сейчас. Аналогична "лимитка" была у Redmi Note 12 Turbo, а вот для планшетов Xiaomi это впервые.

Планшет имеет большой логотип Хогвартса на задней панели и поставляется в специальной защитной обложке, которая выглядит как письмо-приглашение из фильма. Характеристики: 12,1-дюймовый ЖК-экран (2,5K) с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятор емкостью 10 000 мАч.

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Redmi Turbo 3 получил более детализированный дизайн с логотипом Хогвартса гравюрой волшебной палочки на задней панели в нижней половине, а также изображением шрама Гарри Поттера в форме молнии на вспышке.

Redmi Turbo 3 одним из первых на рынке получит процессор Snapdragon 8s Gen 3, то есть нас ждет очень производительный "середняк". Еще смартфон сможет похвастаться очень быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Остальные характеристики устройства будут пересекаться со спецификациями Redmi Note 13.

На презентации 10 апреля Xiaomi также представит свои первые наушники открытого типа, которые становятся все популярней у пользователей. В отличие от привычных вкладышей, эти наушники располагается сразу за ушным каналом, оставляя уши открытыми.

Ранее в сети публиковался список смартфонов Xiaomi, которые перестанут поддерживаться в 2024 году. Среди них есть весьма популярные во всем мире модели, как Redmi Note 10 и Redmi 10.

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