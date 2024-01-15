Особый интерес вызывает Note 13 Pro+, который точно станет суперхитом в 2024 году.

Прошлой осенью компания Xiaomi представила смартфоны серии Redmi Note 13 в Китае. В нее вошло 3 модели: бюджетный Note 13, середняк Pro и субфлагман Pro+. Сегодня они официально дебютировали на глобальном рынке, пишет GSMArena.

Особый интерес вызывает Redmi Note 13 Pro+, который точно станет суперхитом в 2024-м. Это первый смартфон Redmi с изогнутым дисплеем и влагозащитой IP68, а по "начинке" он обходит некоторые бюджетные флагманы.

Девайс оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712 x 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7200 Ultra, есть минимум 12 Гбайт ОЗУ. Батарея – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

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На задней панели Note 13 Pro+ выделяется камера, имеющая ведущий сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с OIS. Еще тут есть "сверхширик" на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельный макро-модуль. Заявлен зум до 4x без потери качества. Спереди находится 16-Мп фронтальная камера.

Из других особенностей смартфона – встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Стоимость стартовой версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти составит 450 евро.

Что касается других моделей в линейке, то

Redmi Note 13 сильно проще моделей Pro. У него процессор Dimensity 6080, батарея на 5000 мАч с зарядкой 33 Вт, защита IP54 и камеры с датчиками на 108, 8 и 2 Мп. Конфигураций две: 6/128 ГБ за 280 евро и 8/256 ГБ за 300 евро.

У Redmi Note 13 Pro тоже 200-Мп камера и батарея на 5000 мАч, но мощность зарядки уже 67 Вт, а в основе аппаратной платформы лежит Snapdragon 7s Gen 2. Цена – 400 евро за конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Все смартфоны линейки Redmi Note 13 получили фирменный интерфейс MIUI, но Xiaomi пообещала скоро перевести эти глобальные модели на новую HyperOS.

А этой весной китайский бренд выпустит Xiaomi 14 Ultra – это будет самый уникальный камерофон на рынке. У него будет сразу две версии: с обычным селфи-сенсором и с "невидимым", а вместо одного телеобъектива установят сразу два.

А ранее в этом месяце Xiaomi уже представила "народный" середняк Poco X6 Pro с мощным железом и самый дешевый роутер на рынке с поддержкой Wi-Fi 7.

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