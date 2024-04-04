Redmi K40 и другие популярные модели перестанут обновляться в 2024 / фото Xiaomi

Стало известно о том, что китайский производитель Xiaomi в течение 2024 года прекратит поддержку 30 моделей своих смартфонов, включая такие весьма популярные во всем мире серии, как Redmi Note 10 и Redmi 10.

Эти телефоны буду переведены в так называемый список EOL (End-of-Support) и перестанут получать какие-либо обновления программного обеспечения, включая патчи безопасности, пишет профильный портал HyperOS Updates

Речь идет о следующих моделях, выпущенных под торговыми марками Xiaomi, Redmi и Poco:

Видео дня
  • Серия Redmi Note 10 
  • Серия Redmi 10 
  • POCO X3 GT
  • POCO C31
  • POCO C40
  • Серия Redmi K40
  • Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11T
  • Серия Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Civi 1
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi MIX FOLD 1
  • Серия Xiaomi 11 Lite
  • Серия Xiaomi Pad 5
  • Redmi 11
  • Серия POCO F3 
  • POCO M4 Pro 5G
  • POCO M5s
  • Redmi A1
  • POCO C50
  • POCO X4 GT

Отмечается, что некоторые из этих моделей получат новую прошивку HyperOS, к примеру, Redmi Note 11, но полного списка еще нет. Ранее Xiaomi рассказала, какие устройства получат апдейт в рамках третьей волны.

Прошлой осенью Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих устройств до 4 лет мажорных обновлений и 5 лет обновлений безопасности, но это нововведение не будет распространяться на уже выпущенные смартфоны. Как известно, Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) до этого предлагали чуть ли не самый короткий срок поддержки среди производителей смартфонов.

А в апреле Xiaomi выпустит Redmi Note 13 Turbo, который называют главным "убийцей" флагманов в 2024 году. "Турбо" окажется мощным аппаратом и получит супербыструю зарядку и приятный ценник в 300 долларов.

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