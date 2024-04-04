Эти модели буду переведены в так называемый список EOL и перестанут получать какие-либо обновления программного обеспечения.

Стало известно о том, что китайский производитель Xiaomi в течение 2024 года прекратит поддержку 30 моделей своих смартфонов, включая такие весьма популярные во всем мире серии, как Redmi Note 10 и Redmi 10.

Эти телефоны буду переведены в так называемый список EOL (End-of-Support) и перестанут получать какие-либо обновления программного обеспечения, включая патчи безопасности, пишет профильный портал HyperOS Updates

Речь идет о следующих моделях, выпущенных под торговыми марками Xiaomi, Redmi и Poco:

Видео дня

Серия Redmi Note 10

Серия Redmi 10

POCO X3 GT

POCO C31

POCO C40

Серия Redmi K40

Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11T

Серия Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi 1

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD 1

Серия Xiaomi 11 Lite

Серия Xiaomi Pad 5

Redmi 11

Серия POCO F3

POCO M4 Pro 5G

POCO M5s

Redmi A1

POCO C50

POCO X4 GT

Отмечается, что некоторые из этих моделей получат новую прошивку HyperOS, к примеру, Redmi Note 11, но полного списка еще нет. Ранее Xiaomi рассказала, какие устройства получат апдейт в рамках третьей волны.

Прошлой осенью Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих устройств до 4 лет мажорных обновлений и 5 лет обновлений безопасности, но это нововведение не будет распространяться на уже выпущенные смартфоны. Как известно, Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) до этого предлагали чуть ли не самый короткий срок поддержки среди производителей смартфонов.

А в апреле Xiaomi выпустит Redmi Note 13 Turbo, который называют главным "убийцей" флагманов в 2024 году. "Турбо" окажется мощным аппаратом и получит супербыструю зарядку и приятный ценник в 300 долларов.

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