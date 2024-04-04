Стало известно о том, что китайский производитель Xiaomi в течение 2024 года прекратит поддержку 30 моделей своих смартфонов, включая такие весьма популярные во всем мире серии, как Redmi Note 10 и Redmi 10.
Эти телефоны буду переведены в так называемый список EOL (End-of-Support) и перестанут получать какие-либо обновления программного обеспечения, включая патчи безопасности, пишет профильный портал HyperOS Updates
Речь идет о следующих моделях, выпущенных под торговыми марками Xiaomi, Redmi и Poco:
- Серия Redmi Note 10
- Серия Redmi 10
- POCO X3 GT
- POCO C31
- POCO C40
- Серия Redmi K40
- Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11T
- Серия Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Civi 1
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD 1
- Серия Xiaomi 11 Lite
- Серия Xiaomi Pad 5
- Redmi 11
- Серия POCO F3
- POCO M4 Pro 5G
- POCO M5s
- Redmi A1
- POCO C50
- POCO X4 GT
Отмечается, что некоторые из этих моделей получат новую прошивку HyperOS, к примеру, Redmi Note 11, но полного списка еще нет. Ранее Xiaomi рассказала, какие устройства получат апдейт в рамках третьей волны.
Прошлой осенью Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих устройств до 4 лет мажорных обновлений и 5 лет обновлений безопасности, но это нововведение не будет распространяться на уже выпущенные смартфоны. Как известно, Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) до этого предлагали чуть ли не самый короткий срок поддержки среди производителей смартфонов.
А в апреле Xiaomi выпустит Redmi Note 13 Turbo, который называют главным "убийцей" флагманов в 2024 году. "Турбо" окажется мощным аппаратом и получит супербыструю зарядку и приятный ценник в 300 долларов.