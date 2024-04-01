С начала 2024 года Xiaomi выпустила первую и вторую партию обновлений HyperOS для смартфонов бренда. Теперь китайский бренд рассказал, какие устройства получат апдейт в рамках третьей волны.
В список устройств, который получат апдейт до новейшей HyperOS попали как смартфоны, так и планшеты. Ожидается, что они обновятся в период апрель-июнь 2024 года. Смотрим:
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Mi 10
- Xiaomi Pad 5
- Redmi K50i
- Redmi 13C series
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11 Series
Ниже представлен перечень моделей Xiaomi Redmi, которые уже обновились до HyperOS
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi Pad 6;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 12C;
- Redmi 11 Prime;
- Redmi Pad;
- Xiaomi 12 Pro;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12 Pro 5G;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G.
Как видим, список достаточно обширный и охватывает, в том числе модели, которым уже четыре года.
Оболочку HyperOS как преемницу MIUI анонсировали в октябре 2023 года вместе с серией Xiaomi 14. Главное изменение в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.
В конце 2023 года Xiaomi обновила список EOS (End of Support), куда попали устройства компании, которые больше не получат обновлений. В топ внесли популярные смартфоны Xiaomi и Poco. А всего суммарно за последний год китайская фирма "программно рассталась" с более 50 смартфонами.