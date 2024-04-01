Список достаточно обширный и охватывает, в том числе модели, которым уже четыре года.

С начала 2024 года Xiaomi выпустила первую и вторую партию обновлений HyperOS для смартфонов бренда. Теперь китайский бренд рассказал, какие устройства получат апдейт в рамках третьей волны.

В список устройств, который получат апдейт до новейшей HyperOS попали как смартфоны, так и планшеты. Ожидается, что они обновятся в период апрель-июнь 2024 года. Смотрим:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C series

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 Series

Ниже представлен перечень моделей Xiaomi Redmi, которые уже обновились до HyperOS

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi Pad 6;

Redmi 12 5G;

Redmi 12C;

Redmi 11 Prime;

Redmi Pad;

Xiaomi 12 Pro;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Как видим, список достаточно обширный и охватывает, в том числе модели, которым уже четыре года.

Видео дня

Оболочку HyperOS как преемницу MIUI анонсировали в октябре 2023 года вместе с серией Xiaomi 14. Главное изменение в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.

В конце 2023 года Xiaomi обновила список EOS (End of Support), куда попали устройства компании, которые больше не получат обновлений. В топ внесли популярные смартфоны Xiaomi и Poco. А всего суммарно за последний год китайская фирма "программно рассталась" с более 50 смартфонами.

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