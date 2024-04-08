В отличие от традиционных наушников-вкладышей, наушники открытого типа располагаются сразу за ушным каналом, оставляя уши открытыми.

В ассортименте китайской компании Xiaomi в скором времени появятся первые наушники открытого типа. Гарнитура дебютируют на предстоящей конференции 10 апреля, а пока показали ее дизайн и два варианта цвета.

Судя по постеру, новинка будет доступна в черном и белом цветах. Покупатель получит вместе с наушниками овальный чехол со световым индикатором заряда. О технических характеристиках наушников компания пока ничего конкретного не рассказала.

В отличие от традиционных наушников-вкладышей, наушники открытого типа располагаются сразу за ушным каналом, оставляя уши открытыми. Для передачи звука они в основном используют технологии костной проводимости или воздушной проводимости. Костная проводимость работает, посылая вибрации через скулы прямо во внутреннее ухо (улитку), минуя барабанную перепонку.

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В будущих наушниках Xiaomi, как ожидается, будет использоваться технология воздушной проводимости. Они будут ориентированы на длительное время работы и удобство ношения, как и у других конкурирующих продуктов на рынке.

В настоящий момент рынок наушников открытого типа переживает "бум", чему способствует растущий спрос пользователей. Согласно отчету IDC, в 2023 году на рынке наушников открытого типа было реализовано 6,52 млн единиц – это на 130,2% больше, чем годом ранее.

Полноценный дебют наушников запланирован на 10 апреля. На эту же дату намечено мероприятие бренда Redmi, где будет представлен Redmi Note 13 Turbo, смартфон-середняк, который по спецификациям обойдет некоторые бюджетные флагманы.

Ранее в сети публиковался список смартфонов Xiaomi, которые перестанут поддерживаться в 2024 году. Среди них есть весьма популярные во всем мире модели, как Redmi Note 10 и Redmi 10.

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