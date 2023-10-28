Это относительно новая категория мобильных устройств на рынке, которая позволяет владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

Складные телефоны прошли долгий путь с тех пор, как в 2019-ом году поступил в продажу оригинальный Galaxy Fold. Тогда многие оценили релиз скептически, но сегодня смартфоны в этом форм-факторе есть в ассортименте у всех главных Android-производителей.

Такие устройства позволяют владеть телефоном и фактически планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в том, как вы взаимодействуете в ними. Портал Engadget собрал самые лучшие складные смартфоны, которые можно купить сегодня.

Самый продвинутый – Galaxy Z Fold 5. Несмотря на растущее число конкурентов, девайсы Samsung остаются лучшими флагманскими складными телефонами, который можно купить сегодня. В сложенном состоянии Z Fold 5 имеет дисплей на 6,2 дюйма, а внутри находится большой 7,6-дюймовый AMOLED-экран. Железо здесь тоже топовое (Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ ОЗУ), также можно использовать стилус S Pen.

Видео дня

Самым большим "недостатком" Galaxy Z Fold 5 назвали тот факт, что цены на него стартуют с 1800 долларов.

Второе место – Google Pixel Fold. Основной дисплей Foldable OLED имеет диагональ 7,6 дюйма и поддерживает частоту 120 Гц. На внешней стороне находится дополнительный 5,8-дюймовый экран, который намного удобней, чем 6,2-дюймовый у Z Fold 5. Он работает на процессоре Google Tensor G2 и получил "самый прочный шарнир среди всех складных устройств". Но просят за него тоже $1800.

Самый доступный – OnePlus Open. Его чип Snapdragon 8 Gen 2 при цене от 1600 долларов предлагает производительность, аналогичную Samsung Z Fold 5, но у OnePlus дисплеи немного больше и ярче. Вдобавок он тоньше, легче и оснащен аккумулятором большей емкости.

Лучшая "раскладушка" – Galaxy Z Flip 5. Компактных флагманов в 2023 почти не выпускают, поэтому приходится довольствоваться раскладушками. Этот девайс по своим габаритам напоминает бумажник, который поместится в любом кармане. Его дисплей также ярче и красочнее, чем у конкурентов, и, стартуя с 1000 долларов, он не намного дороже, чем более традиционный телефон высокого класса.

Альтернатива – Motorola Razr+. Он не такой "технологичный" как Z Flip 5, но этот недостаток он компенсирует своей индивидуальностью. Внешний экран 3.6 дюйма занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели, а для тех, кто ностальгирует по-оригинальному Razr из 2000-х, Moto включила пасхалку с ретро-интерфейсом.

Ранее УНИАН рассказывал, что в 2024 году на рынке начнут появляться смартфоны с разворачиваемыми экранами. Среди производителей упоминаются Vivo и Tecno. Мы уже видели подобные продукты, но пока что только в формате концептов и прототипов.

А если вы в поисках недорого Android, мы делились топом лучших бюджетных смартфоны в 2023 году. Верхние позиции в рейтинге занимают девайсы Xiaomi, которые принято считать королями бюджетного сегмента. Также нашлось место Moto, Oppo и Samsung.

Вас также могут заинтересовать новости: