Samsung остается лидером рынка, однако доля компании упала с почти 100% до всего 45%.

Смартфоны со складными дисплеями начали появляться на рынке относительно недавно. Но, как видится, они уже начали надоедать пользователям – продажи складных смартфонов падают уже второй квартал подряд, отмечают аналитики.

Поставки складных телефонов достигли пика в третьем квартале 2022 года – тогда объем поставок превысил 6 миллионов. С тех пор поставки складных телефонов снижались по сравнению с прошлым годом в течение двух кварталов подряд. Так, в I квартале 2023 года было продано всего 2,1 млн таких устройств.

Samsung сохранила лидерство над всеми другими производителями складных телефонов, однако за последний год компания сильно потеряла долю рынка – сказывается появление все большего числа альтернатив. Если еще год назад доля Samsung приближалась к 100%, то сейчас компания занимает лишь 45% рынка. Второе место делят Oppo и Huawei,

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Самым продаваемым складным смартфоном прошлого квартала был Galaxy Z Flip5, на долю которого пришлось 27% от общего числа всех проданных складных телефонов. Далее разместились Huawei Pocket S с долей 15%, Galaxy Z Fold4 с долей 13%, Oppo Find N2 Flip с долей 11%, а 6% было у Huawei Mate X3.

Почему складные смартфоны не пользуются популярностью

Крупные бренды вовсю выпускают свои вариации смартфонов со складными дисплеями, однако смогут ли устройства такого типа задавать тренд всей индустрии в будущем – большой вопрос.

Одним из главных недостатков, который мешает развитию их популярности – цена. Так, например, недавно представленный складной смартфон Google стоит 1799 долларов в начальной конфигурации. Для сравнения, обычный (не складной), но намного лучше оснащенный Pixel 7 Pro стоит от 899 долларов.

Еще одна заметная проблема, которую складные телефоны до сих пор не решили полностью, это хрупкость экрана. Встречаются случаи, когда в сгибаемых смартфонах Samsung без причин трескаться экраны. Примечательно, что повреждения как правильно возникают вскоре после окончания гарантии.

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