Речь идет о миниатюрном устройство, которое при желании можно увеличить до привычного размера.

Появилась информация, что Samsung работает над новым инновационным дизайном для смартфонов. В новом патенте южнокорейского бренда описано устройство квадратной формы с выдвижной панелью дисплея, сообщает Gizmochina.

Концепт частично похож на складные смартфоны Samsung серии Galaxy Z Fold, но в нем основное внимание будет уделяться выдвижному экрану, а не гибкому. Благодаря этому, пользователь получает миниатюрное устройство, которое при желании можно увеличить до привычного размера.

В теории, выдвижной дисплей может решить самые главные проблемы, с которыми сталкиваются складные смартфоны: заломы, складки и недолговечность самих экранов. Одна из главных задач инженеров – сделать так, чтобы такой дисплей был столь же прочным, как у обычных смартфонов.

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Изображения, созданные на основе документа патента, показывают прототип такого смартфона:

Впрочем, пока сложно наверняка сказать, когда мы увидим подобный смартфон на рынке. Как показывает практика, от регистрации патента до налаживания массового производства может пройти приличное время.

К примеру, ранее Samsung запатентовала смартфон, превращающийся в часы. Добиться эффекта 2в1 удалось благодаря гибкому дисплею девайса, который условно поделен на четыре части и может сгибаться разными способами.

Motorola тоже показывали концепт своего смартфона с выдвигающимся вверх экраном. По задумке, по нажатию кнопки на боковой панели дисплей смартфона увеличивается с 5 до 6,5 дюйма в высоту.

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