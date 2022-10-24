Обе мобильные платформы станут доступны в 20:00 по Киеву.

Сегодня владельцы айпадов, маков и макбуков смогут обновить свои устройства до iPadOS 16.1 и macOS 13 Ventura соответственно.

Обе мобильные платформы станут доступны в 20:00 по Киеву. Одновременно Apple начнет распространять на своих смартфонах стабильную версию iOS 16.1, в которой увеличили производительность и улучшили автономность.

Примечательно, что планшеты Apple обновятся с iPadOS 15.7 сразу до iPadOS 16.1, чтобы синхронизировать релизную версию с номером iOS. На обновление могут рассчитывать владельцы:

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всех моделей iPad Pro;

iPad Air третьего поколения и новее;

iPad пятого поколения и новее;

iPad mini пятого поколения и новее.

Устройства, которые обновятся до macOS 13 Ventura:

iMac (2017) и новее;

iMac Pro (2017) и новее;

Mac Pro (2019) и новее;

Mac mini (2018) и новее;

MacBook (2017) и новее;

MacBook Air (2018) и новее;

MacBook Pro (2017) и новее.

Ключевое нововведение в обеих системах – новый режим многозадачности Stage Manager, позволяющий быстрее переключаться между активными окнами, приложениями и группами приложений. Кроме того, Apple обновила Safari, приложения "Почта", "Сообщения", "Фото" и FaceTime, а также внедрила новый менеджер паролей Passkeys

Отдельно iPadOS 16 получит режим коллабораций для совместной работы над проектами. Также заявлена поддержка API для 3D-графики Metal 3 и "приложений уровня macOS".

Стоит отметить, что почти всегда релиз новых "операционок" сопровождается упущенными во время тестирования багами и ошибками. Поэтому совет: не спешите с обновлениями, а подождите пару-тройку недель до актуальной версии, где будет устранено большинство недочетов.

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

На прошлой неделе Apple официально представила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2.

По факту это те же планшеты, что и в прошлом году, но теперь более мощнее и с переработанным дизайном. На полках магазинов они появятся 26 октября.

А уже в ноябре ожидается релиз новых MacBook Pro и Mac mini. Вряд ли они получат что-то большее, чем новые чипы – дизайн и основные фишки компьютеров останется прежним.

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