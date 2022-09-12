Сегодня владельцы совместимых моделей iPhone смогут обновиться на iOS 16. Сама она была анонсирована в июне и была доступна для участников бета-тестирования, а теперь выходит для всех желающих.
Новая версия мобильной платформы станет доступна в 20:00 по Киеву для всех устройств, кроме моделей младше iPhone 8 – по сравнению с iOS 15, из списка поддерживаемых устройств пропали линейки iPhone 6S и iPhone 7.
Полный список устройств, которые получат iOS 16:
- iPhone 8, 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone Xr;
- iPhone Xs, Xs Max;
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPhone SE 2020;
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;
- iPhone SE 2022;
Само собой, новые iPhone 14 изначально работают на iOS 16. Правда, их владельцы смогут опробовать нововведения позже остальных – найти новенькие айфоны на полках магазинов можно будет только начиная с пятницы, а модель с приставкой Plus так и вовсе дебютирует лишь 7 октября.
Что нового в iOS 16
Apple полностью переделала экран блокировки, обновила "Сообщения", "Дом", "Кошелек" и "Карты", добавила общее облако для хранения фото и видео всей семьи и разрешила пользоваться "Фитнесом" без фирменных часов.
Одной из наиболее разрекламированных функций iOS 16 стала Always On Display. Ее фишка заключается в том, что экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.
Бета-тестеры, которые уже опробовали новейшие функции iOS 16, отмечают, что обновление получилось неплохое, со спорными моментами и без каких-либо революций. При этом большая часть "совершенно новых новшеств" iOS 16 уже давно стали обыденностью для Android-юзеров, отмечают журналисты.
Два момента
Почти всегда релиз новых ОС сопровождается упущенными во время тестирования багами и ошибками. Поэтому совет: не спешите с обновлениями, а подождите пару-тройку недель до стабильной версии а-ля 16.0.3, где, как минимум, будет устранено большинство недочетов.
Также помните, что обновление в первый день может растянуться до позднего вечера – из-за наплыва желающих скачать новое ПО.
В этот же день, 12 сентября, фирменные часы Apple начнут получать watchOS 9. Apple Watch 3 более не поддерживаются, обновятся только Series 4/5/6/7 и бюджетные SE.
Что касается iPadOS 16 и macOS 13 Ventura, обе системы выйдут не раньше, чем в октябре. Точную дату релиз сообщать на октябрьском ивенте, где и покажут новые планшеты, "маки" и "макбуки".