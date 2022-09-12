Также 12 сентября фирменные часы Apple начнут получать watchOS 9.

Сегодня владельцы совместимых моделей iPhone смогут обновиться на iOS 16. Сама она была анонсирована в июне и была доступна для участников бета-тестирования, а теперь выходит для всех желающих.

Новая версия мобильной платформы станет доступна в 20:00 по Киеву для всех устройств, кроме моделей младше iPhone 8 – по сравнению с iOS 15, из списка поддерживаемых устройств пропали линейки iPhone 6S и iPhone 7.

Полный список устройств, которые получат iOS 16:

iPhone 8, 8 Plus;

iPhone X;

iPhone Xr;

iPhone Xs, Xs Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone SE 2020;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;

iPhone SE 2022;

Само собой, новые iPhone 14 изначально работают на iOS 16. Правда, их владельцы смогут опробовать нововведения позже остальных – найти новенькие айфоны на полках магазинов можно будет только начиная с пятницы, а модель с приставкой Plus так и вовсе дебютирует лишь 7 октября.

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Что нового в iOS 16

Apple полностью переделала экран блокировки, обновила "Сообщения", "Дом", "Кошелек" и "Карты", добавила общее облако для хранения фото и видео всей семьи и разрешила пользоваться "Фитнесом" без фирменных часов.

Одной из наиболее разрекламированных функций iOS 16 стала Always On Display. Ее фишка заключается в том, что экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.

Бета-тестеры, которые уже опробовали новейшие функции iOS 16, отмечают, что обновление получилось неплохое, со спорными моментами и без каких-либо революций. При этом большая часть "совершенно новых новшеств" iOS 16 уже давно стали обыденностью для Android-юзеров, отмечают журналисты.

Два момента

Почти всегда релиз новых ОС сопровождается упущенными во время тестирования багами и ошибками. Поэтому совет: не спешите с обновлениями, а подождите пару-тройку недель до стабильной версии а-ля 16.0.3, где, как минимум, будет устранено большинство недочетов.

Также помните, что обновление в первый день может растянуться до позднего вечера – из-за наплыва желающих скачать новое ПО.

В этот же день, 12 сентября, фирменные часы Apple начнут получать watchOS 9. Apple Watch 3 более не поддерживаются, обновятся только Series 4/5/6/7 и бюджетные SE.

Что касается iPadOS 16 и macOS 13 Ventura, обе системы выйдут не раньше, чем в октябре. Точную дату релиз сообщать на октябрьском ивенте, где и покажут новые планшеты, "маки" и "макбуки".

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