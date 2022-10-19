В этот день Apple также выпустит стабильную версию iOS 16.1.

Вместе с новыми айпадами Apple назвала дату выхода финальной версии iPadOS 16 и macOS Ventura. Это случится уже в следующий понедельник, 24 числа.

В этот же день Apple также выпустит стабильную версию iOS 16.1, в которой разработчики увеличили производительность и улучшили автономность, а также исправили наиболее часто встречающиеся баги.

Примечательно, что планшеты Apple обновятся с iPadOS 15.7 сразу до iPadOS 16.1, чтобы синхронизировать релизную версию с номером iOS. На обновление могут рассчитывать владельцы:

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всех моделей iPad Pro;

iPad Air третьего поколения и новее;

iPad пятого поколения и новее;

iPad mini пятого поколения и новее.

В свою очередь macOS Ventura совместима с iMac 2017-го и новее, iMac Pro (2017), MacBook Air 2018-го и новее, MacBook Pro 2017-го и новее, Mac Pro 2019-го и новее, Mac Studio (2022), MacBook (2017) и Mac mini 2018-го и новее.

Ключевое нововведение в обеих системах – новый режим многозадачности Stage Manager, позволяющий быстрее переключаться между активными окнами, приложениями и группами приложений. Кроме того, Apple обновила Safari, приложения "Почта", "Сообщения", "Фото" и FaceTime, а также внедрила новый менеджер паролей Passkeys

Стоит отметить, что режим Stage Manager на планшетах будет опциональным, то есть его можно будет отключить в настройках.

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

Накануне компания Apple официально представила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2.

По факту это те же планшеты, что и в прошлом году, но теперь более мощнее и с переработанным дизайном. На полках магазинов они появятся 26 октября.

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