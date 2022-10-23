Вряд ли они получат что-то большее, чем новые чипы.

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, новые MacBook Pro и Mac mini с системами-на-чипе Apple M2 будут представлены в ноябре и одновременно поступят в продажу.

Об этом он написал в своей воскресной колонке. Никакого мероприятия Apple не планирует – новые компьютеры просто появятся на официальном сайте, как это было с айпадами.

Главной особенностью новинок станет улучшенная версия однокристальной системы Apple М2, в которой основной прирост производительности приходится на графический ускоритель. Она дебютировала летом этого года в MacBook Air. Таким образом обновленные модели MacBook Pro 14" и 16" получат системы-на-чипе M2 Pro и M2 Max, Mac mini – M2 и, возможно, M2 Pro.

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Что касается других изменений, они будут минимальны – дизайн и основные фишки компьютеров останется прежним. По словам Гурмана, если бы Apple готовила большое обновление, то провела бы полноценную презентацию.

Что касается Mac Pro, то высокопроизводительный настольный компьютер представят лишь в следующем году, хотя ранее была информация, что он появится в конце 2022-го. Новые модели MacBook Air и iMac также будут запущены в следующем году.

Apple также разрабатывает MacBook с гибким дисплеем

Как сообщал ранее аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами, Apple также готовит к выпуску MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Правда, выйдет он не раньше 2026 года.

Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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