По факту это те же планшеты, что и в прошлом году, но теперь более мощнее и с переработанным дизайном.

Компания Apple в рамках "закрытой" презентации официально представила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2.

По факту это те же планшеты, что и в прошлом году, но теперь более мощнее и с переработанным дизайном.

Базовый iPad 10-го поколения

Планшет получил 10.9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360×1640 пикселей, яркостью 500 нит и технологией True Tone. Внутри установлен процессор A14 Bionic, как в линейке смартфонов iPhone 12 – в Apple говорят, что новый iPad в пять раз быстрее, чем самый продаваемый планшет на Android.

Видео дня

К слову, кнопки "Домой" больше нет, а Touch ID теперь находится на верхней грани. Также впервые в планшетах Apple селфи-камера расположена в правой рамке экрана – это сверхширокоугольная камера с разрешением 12 Мп и полем обзора 122 градуса. Основная камера тоже на 12 Мп – с поддержкой 4K-видео до 240 кадров/сек.

Для нового iPad выпустили собственную версию чехла-клавиатуры Magic Keyboard Folio по цене в $249 (около 9000 грн). Сам планшет стоит от $449 за версию с Wi-Fi (около 16 500 грн) и от $599 (около 22 000 грн) за вариант с Wi-Fi+5G. Заказы принимают с сегодняшнего дня, а на полках магазинов они появятся 26 октября.

Новые iPad Pro 11" и 12,9"

Здесь обновлений не так много, но есть новый чип M2 (прирост производительности до 35% по сравнению с M1), поддержка Wi-Fi 6E и режим распознавания стилуса Apple Pencil до 12 мм над поверхностью дисплея, что позволяет активировать быстрый просмотр без касания.

Стоимость 11-дюймового планшета начинается от $799 (около 30 000 грн) и от $1099 (около 40 000 грн) для версии на 12.9 дюймов. Они тоже поступят в продажу 26 октября, но предзаказ можно оформить в ряде стран уже сейчас.

Чем запомнилась сентябрьская презентация Apple

Кроме очевидных айфонов, компания обновила линейку умных часов Apple Watch и презентовала новые AirPods Pro.

Одним из основных продуктов сентябрьской презентации стала премиальная модель Apple Watch Ultra. Часы сделаны из титана, ударозащитные, могут работать до 60 часов без подзарядки, а также обладают улучшенной функцией геопозиционирования

Но звездой вечера стали "прошки" iPhone 14 с новым вырезом в экране и процессором Apple A16. Также появился режим Always On, при котором на экране могут отображаться не только часы и дата, но и обои.

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