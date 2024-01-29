Компания уже начала массовое производство новинок, так что маловероятно, что их не покажут в указанный срок.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, до новинок от Apple осталось два месяца. В конце марта компания проведет первую в 2024 году презентацию, на которой покажут новые планшеты и ноутбуки.

В конце марта мы увидим

iPad Pro 11" и 13" – оба с OLED-дисплеями и процессором Apple M3;

iPad Air 11" и 12,9" (впервые в новом формате) c процессором Apple M2;

MacBook Air 13" и 15" с процессором Apple M3.

Журналист отметил, что девайсы уже активно производятся в цепочке поставок Apple в Азии, так что маловероятно, что новинки не покажут в указанный срок.

Еще на подходе новые аксессуары: клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro и стилус Apple Pencil. По информации источника, Apple переработает дизайн чехла-клавиатуры, добавив увеличенный трекпад, что сделает iPad Pro "еще более похожим на ноутбук", чем сейчас.

Видео дня

Ранее инсайдеры делились рендерами нового увеличенного iPad Air. Планшет получит необычный дизайн тыльной камеры: напоминает iPhone X, но с одним сенсором.

Позже, летом, пройдет конференция WWDC 2024, на которой покажут новые операционные системы для Apple-гаджетов. Ожидается, что iOS 18 принесет самое крупное за последние годы обновление, в центре которого будет искусственный интеллект.

Также до конца года, помимо айфонов, выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3-го поколений с Type-C. Еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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