Он выйдет вместе с младшей версией на 10,9", предположительно, в марте.

В преддверии грядущей весенней презентации Apple инсайдеры поделились рендерами нового огромного планшета iPad Air. О появлении увеличенной версии Air писал портал Bloomberg еще в прошлом году.

Такой iPad Air получит дисплей диагональю 12,9 дюйма, то есть по размерам он будет сопоставим с большим iPad Pro. Однако в отличие от Pro-планшета, Air не получит экрана mini-LED и повышенной кадровой частоты.

Как видно на рендерах, планшет очень тонкий и при этом оснащен достаточно широкой рамкой вокруг экрана. Также бросается в глаза необычный дизайн тыльной камеры: напоминает iPhone X, но с одним сенсором. Снизу от нее расположена вспышка.

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Таким образом, это первый раз, когда Air-планшет будет доступен в нескольких диагоналях – 10,9 и 12,9. Источник также подтвердил, что обе модели получат процессор M2, а представить их должны в марте.

Тогда же стоит ждать релиза обновленных iPad Pro с OLED-дисплеями, а также MacBook Air с чипами M3. Обновление затронет как 13-дюймовую, так и 15-дюймовую модели.

Также до конца 2024 года, помимо айфонов, выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений с Type-C. Еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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