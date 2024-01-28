В новой iOS Apple кардинально прокачает Siri, наделив ее функциями искусственного интеллекта.

Источники Bloomberg говорили, что будущая операционная система для iPhone принесет самое крупное за последние годы обновление, в центре которого будет искусственный интеллект. Согласно новому отчету Apple Insider, в iOS 18 будет действительно на что посмотреть.

Журналисты проанализировали код бета-версии iOS 17.4, где обнаружили первые детали о грядущих ИИ-возможностях яблочной системы. И Apple планирует серьезно проапгрейдить Siri, сделав его по-настоящему умным.

Так, Siri сможет не только ставить таймеры и говорить, какая погода за окном, но и поможет в работе. Например, одна из функций Siri поможет вычленить основной смысл из сообщения собеседника, присланного по iMessage или SMS. Также она будет помогать с ответами на сообщения.

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Интересно, что для внутреннего тестирования функций используется ChatGPT от OpenAI. Но компания разрабатывает и собственную модель искусственного интеллекта. Согласно ранней утечке информации, Apple тестирует собственный аналог Chat GPT и тайно разрабатывает другие AI-инструменты.

Можно также не сомневаться, что много ИИ-функий получит камера и приложение галереи, а плейлисты в Apple Music будут автоматически генерироваться. При этом отмечается, что значительная часть новых "фишек" будет задействована в линейке iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

Нам остается дождаться официальных анонсов на конференции WWDC 2024 этим летом, которые дадут реальное представление о планах яблочной компании по искусственному интеллекту.

Конкуренты из Google уже несколько лет заигрывают с функциями ИИ в своих устройствах Pixel, а в начале 2024 года в гонку включились Samsung со своей серией Galaxy S24. Смартфоны напишут вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фоток или переведет речь собеседника.

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