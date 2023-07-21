Аппарат будет представлен в декабре вместе с обычным OnePlus 12R.

Появились свежая информация о будущих релизах компании OnePlus. OnePlus 12 сможет похвастаться увеличенным аккумулятором, Snapdragon 8 Gen 3 и новыми камерами.

По словам авторитетного инсайдера OnLeaks, OnePlus станет одним из первых смартфонов на базе еще не представленного процессора от Qualcomm, который анонсируют в конце октября. Сам смартфон представят и выпустят в декабре.

Характеристики OnePlus 12 (утечка):

Дисплей: 6,7", 2K, LTPO AMOLED, 120 Гц

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ ПЗУ UFS 4.0

Камера: 50 Мп (основная), 50 Мп (ширик), 64 Мп (телефото), 32 Мп (селфи)

Батарея: 5400 мАч, быстрая зарядка (150 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт)

ОС: Android 14, OxygenOS 14

Из отличий относительно OnePlus 11 бросаются в глаза новые фотосенсоры (50+50+64+32 Мп против 50+48+32+16 Мп у предшественника), Android 14 в качестве ОС "из коробки", а также увеличение объема аккумулятора с 5000 до 5400 мАч.

Видео дня

В то же время OnePlus 12 может получить довольно узкий изогнутый экран производства Samsung с разрешением 2K. По центру у него будет располагаться селфи-камера.

Примерно в это же время представят и бюджетный OnePlus 12R. Визуально аппарат не будет сильно отличаться от предшественника – тот же круглый блок камер, в котором установлены три сенсора и вспышка. В его основу ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, также устройство получит улучшения по части камер.

Ранее в продажу поступил первый планшет OnePlus – это настоящий "убийца" iPad. Из главных фишек: необычное расположение камеры, экран 144 Гц и месяц работы на одной зарядке в режиме ожидания.

А еще раньше OnePlus представила уникальную версию OnePlus 11 с особым покрытием задней панели из микрокристаллического материала горной породы. Это первый смартфон на рынке с таким материалом задней панели.

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